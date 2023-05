Concerto del Primo Maggio, ospiti e programma. Tutti i nomi

Concerto del Primo Maggio



Come ogni anno torna il concerto del 1° maggio di Roma, il più grande - e anche il più amato - evento gratuito di musica dal vivo in Europa.

Il “concertone”, si legge su www.money.it, nato nel 1990 come evento promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, è ormai giunto alla 34° edizione, e quest’anno batterà il tempo della musica a ritmo dello slogan: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Questo lo slogan fortemente voluto dai sindacata per omaggiare la Costituzione Italiana, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore.

A condurre il concerto del Primo Maggio anche quest’anno troveremo Ambra Angiolini, alla sua quinta edizione consecutiva, con accanto Fabrizio Biggio, co-conduttore di Viva Radio 2 insieme a Fiorello.

Oltre all’attenzione al lavoro, il Concertone pone in primo piano le nuove generazioni - spesso dimenticate dalla politica. Ed è proprio all’attenzione alla comunicazione e passaggio transgenerazionale il concept attorno al quale si sviluppa la linea artistica del concerto romano: Generazione #1M2023. Un evento che vuole quindi cercare di mettere in comunicazione le nuove e le vecchie generazioni attraverso la musica. Ma quali sono gli artisti che si esibiranno sul famoso palco musicale romano? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ogni anno al concerto del 1° maggio a salire sul palco non sono solo cantanti italiani ma anche artisti internazionali come Sting, gli Oasis, i Radiohead e tante altre band e cantanti famosissimi. Quest’anno l’ospite internazionale sarà la cantautrice norvegese Aurora.

Giovane cantante divenuta popolare per la cover del brano degli Oasis “Half the World Away”. A soli 12 anni ha composto “Runaway”, pubblicato poi nel 2016, che l’ha portata al successo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok. Il sound e lo stile di Aurora è sicuramente inconfondibile, la musica della cantautrice è influenzata da un pop sognante, emotivo, raffinato, che fin da subito ha saputo conquistare un pubblico internazionale. Il suo nuovo singolo “Cure For Me” è diventato, infatti, la colonna sonora del video teaser del concerto del Primo Maggio.

Oltre ad Aurora, sono numerosi i cantanti che si susseguiranno sul palco di Roma. E come ogni anno i nomi di questo cast musicale sono stati svelati poco per volta sui social e finalmente siamo a conoscenza della lista completa dei cantanti che si esibiranno al concertone del 1° maggio:

Lazza;

Coma_Cose;

Geolier;

Emma;

Carl Brave;

Tananai;

Francesco Gabbani;

Ariete;

Mr. Rain;

Piero Pelù con Alborosie;

Matteo Paolillo (dalla serie Mare Fuori);

Righeira;

Mara Sattei;

Il Tre;

Baustelle;

Levante;

Aiello;

Rocco Hunt;

Bnkr44;

Gaia;

Alfa;

Giuse the Lizia;

Fulminacci;

Mille;

Neima Ezza;

Rose Villain;

Wayne;

Ciliari;

Tropea;

Napoleone;

Uzi Lvke;

l’Orchestraccia;

Epoque;

Ginevra;

Serendipity;

Paolo Benvegnù.