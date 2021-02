Corinne Clery: "Quando è morto Beppe Ercole ho sofferto tanto. Io e lui..."

Corinne Clery: "Quando è morto Beppe Ercole ho sofferto tanto. Tra noi era alchimia"

Corinne Clery ha ricordato il rapporto con il marito Beppe Ercole, morto nell'aprile del 20210 dopo che i due hanno vissuto una bellissima storia d’amore (nata nel 1995 poi si erano sposati nel 2004). “Quando è morto ho sofferto tanto. – ha spiegato la Clery nel corso dell’intervista con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno – Lui aveva tutto, tra noi era alchimia. Intanto mi sapeva tenere che non è facilissimo, io ho bisogno di una persona che mi lascia essere me stessa, che mi lascia vivere senza farmelo pesare, che mi faccia anche ridere e mi dia tanto amore.” Corinne Clery ha poi aggiunto: “Io lo amo, lo amerò per tutta la vita ma non soffro più, sarei un’ipocrita a dire il contrario. C’è spazio per tante cose nella vita.”

Corinne Clery racconta il suo primo matrimonio e l'amore con Angelo Costabile

Nel corso della trasmissione Corinne Clery ha ripercorso la sua vita: “Arrivo da una famiglia in cui non si usava uscire, e dormire fuori era proprio una cosa dell’altro mondo. Da ragazza andavo a dormire da mia nonna, perché volevo vedere il mio fidanzato. Nessuno sapeva niente”

Sul suo primo marito, Hubert Wayaffe, sposato nel 1967: "Questo ragazzo era più grande di me e molto famoso, l’ho sposato ed è diventato il padre di mio figlio”. Lei lo conobbe quando aveva 17 anni: “L’ho detestato, poi mi ha conquistata”. Dal loro matronio nacque il figlio Alexandre. Ma l'unione con Wayaffe non durò molto: “Il matrimonio non è durato neanche 3 anni. Ero convinta sarebbe durato tutta la vita, perché venivo da una famiglia del Mulino Bianco. Però io non metto limiti: se sono felice rimango, se non sono felice me ne vado”. Corinne Clery ha raccontato che fu una decisione difficile quella che la portò a separarsi dal marito: “Con il padre di mio figlio ho sofferto tantissimo. Ero una bambina, la situazione era strana. Mio figlio ha avuto una brutta malattia e stava per morire, mi sono trovata a dover scegliere tra i miei due uomini. E ho scelto mio figlio”.

Corinne Clery è stata sposata in seconde nozze con Luca Valerio per sette anni. Poi, come detto, il matrimonio con Beppe Ercole. Dopo la sua morte ha avuto una storia importante, con Angelo Costabile: “L’ultima mia storia importante è stata con Angelo. Lui aveva 28 anni meno di me. È successo 10 mesi dopo la morte di Giuseppe. Siamo stati insieme 8 anni, non ce lo aspettavamo, né io né lui”.