Lunedì, 10 agosto 2020 - 15:44:00

Coronavirus, Banderas e i 60 anni da positivo: "Sono solo un po' più stanco" Antonio Banderas compie 60 anni, ma deve festeggiarli nella maniera che non avrebbe voluto. Sui social ha annunciato ai suoi fan di essere risultato positivo al coronavirus. "Un saluto a tutti - ha scritto -. Voglio comunicarvi che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60° compleanno seguendo la quarantena, poiché sono risultato positivo al Covid-19, causato dal coronavirus. Mi sento relativamente bene, solo un po' più stanco del solito". Ma, ha spiegato, "sono fiducioso di riprendermi il prima possibile seguendo le indicazioni dei medici. Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposare e continuare a fare piani per il futuro".