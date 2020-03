Coronavirus, da Jovanotti a Emma: i concerti traslocano sul divano

Coronavirus, da Jovanotti a Emma: #iosuonodacasa, i concerti traslocano sul divano

Dopo Laura Pausini e Tiziano Ferro, Fedez e Andrea Bocelli, continuano le dirette social di cantanti e musicisti che nei giorni di emergenza coronavirus. Si allunga la lista degli artisti di primo piano nel panorama musicale italiano che aderiscono a #iosuonodacasa, iniziativa promossa dal direttore di Rockol Franco Zanetti e condivisa anche da altre testate di informazione musicale, progetto che promuove anche una raccolta fondi via sms tramite il numero solidale 45527 dell'Associazione Nazionale Cantanti Italiani. Il ricavato andrà all'ospedale Niguarda di Milano. Il calendario degli appuntamenti prevede per oggi trasmissioni online, tra gli altri, di Paolo Vallesi, alle 16, uno degli artisti che pubblica costantemente video, di Alessandra Amoroso con Emma, alle 16.30, e di Alex Britti alle 17 per lezioni di chitarra, tutti via Instagram.

Il programma dei prossimi eventi

"Venerdì 20 alle 17 si parla di canzoni da falò (o da muretto!)", ha annunciato Britti dalla sua pagina. Domani, sabato 21, è previsto un nuovo live di Paola Turci, alle 16.30. Nei giorni scorsi hanno interagito con i fan via Instagram o Facebook anche Gianna Nannini, Marco Masini, Zucchero, i Modà, Gigi D'Alessio, Rocco Hunt, Noemi, Ermal Meta, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro. Proseguono intanto i live quotidiani di Jovanotti con il suo 'Jova House Party' via Instagram, con la partecipazione di altri personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport. Mercoledì in diretta c'era anche Fiorello, ospite fisso, Ron e Valentino Rossi, con la sua fidanzata Francesca Sofia Novello. Tra canzoni e risate non mancano gli appelli a ridurre i contatti con altre persone. "State a casa vi prego, non uscite se non ci sono vere ragioni di urgenza, aiutiamo chi ci sta aiutando a superare questa cosa che stiamo attraversando, facciamo insieme", ha scritto Jovanotti.

VENERDÌ 20 MARZO ore 12 - Daniela Mastrandrea; ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16.30 - Alessandra Amoroso con Emma; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio; ore 17 - Diana Tejera; ore 17 - Alex Britti (Lezioni di chitarra); ore 18 - Molla; ore 18 - Enzo Beccia; ore 18 - Fiamma Veloore 18 - Matricola; ore 18.30 - Camilla Fascina; ore 19 - Kram; ore 21 - Veronica Marchi; ore 21.30 - Foma Fomic; ore 21.30 - IMA; ore 22 - Ash Code.

SABATO 21 MARZO ore 12 - Eleonora Bordonaro; ore 14.30 - Paola Turci; ore 16 - Mara Bosisio; ore 16 - Diolovuole Band; ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16 - Andrea Leandri; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio; ore 17 - Alfio Antico; ore 17.30 - Camille Cabaltera; ore 18 - Fiamma Velo; ore 18 - Ingrid Carbone; ore 18 - Mauro Tummolo; ore 20:30 - Debora Vezzani; ore 21.30 - Davis Muccari.

DOMENICA 22 MARZO ore 15 - Paolo Sofia; ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16 - Sofar; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio; ore 18 - Francesco Carrer; ore 20 - Modà; ore 20.30 - Camilla Fascina; ore 21 - Piero Pelù.



LUNEDÌ 23 MARZO ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio.



MARTEDÌ 24 MARZO ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio; ore 17.30 - Camille Cabal;tera ore 18 - Matteo Polonara; ore 21 - Emanuele Fasano.



MERCOLEDÌ 25 MARZO ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio; ore 18 - Matteo Polonara.



GIOVEDÌ 26 MARZO ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio; ore 20 - Modà.



VENERDÌ 27 MARZO ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio.



SABATO 28 MARZO ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio; ore 17.30 - Camille Cabaltera.



DOMENICA 29 MARZO ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio.



LUNEDÌ 30 MARZO ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio; ore 18 - Alfonso Di Berardino; ore 19 - Panta Band.



MARTEDì 31 MARZO ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio; ore 17:30 - Camille Cabaltera.



MERCOLEDÌ 1 APRILE ore 16 - Paolo Vallesi; ore 16.30 - Osvaldo Di Dio GIOVEDÌ 2 APRILE ore 20:30 - Camilla Fascina.