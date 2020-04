Coronavirus, il Cirque du Soleil approda al digitale con CirqueConnect

Leader mondiale dell'intrattenimento dal vivo e fautore di un'arte circense originale tanto nelle performance quanto nello spirito, il Cirque du Soleil anche nel contesto dell'emergenza Covid-19 non manca di intraprendenza. La compagnia canadese, di Montreal, mossa dal desiderio di rimanere in contatto con il suo pubblico durante questo periodo di distanziamento sociale, invita i suoi fan a CirqueConnect, il nuovo hub di contenuti digitali in cui tutti potranno godere dei momenti più belli di tutti i suoi famosi show, grazie ad appuntamenti settimanali da 60 minuti. Il nuovo hub della compagnia è il portale di intrattenimento di alta qualità per tutti gli spettatori, che potranno finalmente immergersi nel suo magico mondo direttamente dalle proprie abitazioni, in ottemperanza alle disposizioni governative contro il diffondersi del virus Covid-19, che hanno sospeso le esibizioni pubbliche di intrattenimento dal vivo in tutto il mondo.

Ogni settimana, CirqueConnect presenterà uno speciale di 60 minuti con i momenti salienti degli straordinari spettacoli del Cirque du Soleil come Amaluna, VOLTA, BAZZAR, LUZIA, Alegria, KÀ, KOOZA e molti altri. Attraverso questo contenuto esclusivo, il Gruppo desidera offrire ai suoi fan, di tutte le età, una via di fuga nel suo universo onirico durante questa crisi sanitaria globale e senza precedenti. Gli spettatori saranno trasportati in un mondo di immaginazione e di creatività, pieno di meraviglie e di numeri artistici sorprendenti.

“La missione del Cirque du Soleil è sempre stata quella di offrire esperienze uniche e stimolanti. I nostri spettacoli offrono ai nostri fan la possibilità di fuggire nel mondo fantastico e onirico attraverso le nostre storie e personaggi unici", ha dichiarato Sheila Morin, Chief Marketing & Experience Officer. “Ora, più che mai, dobbiamo continuare a offrire stupore, anche da lontano, direttamente nelle vostre case’’.

I dettagli completi sul contenuto si trovano all'indirizzo cirquedusoleil.com/cirqueconnect.