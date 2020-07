Costantino Della Gherardesca cala il tris: libro, Sky e quiz su Rai2

Costantino Della Gherardesca e il libro 'La Religione del Lusso'

L'estate 2020 è targata Costantino Della Gherardesca. Tra fine giugno e inizio luglio il celebre conduttore e opinionista ha calato un tris molto speciale. Il primo asso nella manica è il suo libro La Religione del Lusso (edito da Rizzoli Lizard) in cui si parla di moda di comune sentire, di reali e di personaggi pop e tra il serio e il faceto ci si interroga su quanto si possa parlare ancora di lusso. La risposta? “Si deve”. Un libro fuori dal coro e ispirato agli editoriali che Costantino ha scritto per anni per Il Foglio.

"Chi l’ha detto che in tempi di crisi si deve parlare solo di sacrifici? In questo brillante manuale di resistenza, Costantino della Gherardesca riflette sulle cause del difficile momento che stiamo attraversando e ci propone soluzioni rivoluzionarie, ispirate alle vite di giganti del nostro tempo: da Barbara D’Urso a Santa Teresa di Calcutta, da Farah Diba a Nancy Reagan. Considerazioni su moda, politica e arte; impietose confessioni autobiografiche e imbarazzanti dietro le quinte del mondo dello spettacolo. La Religione del Lusso vi insegnerà a non sacrificare l’eleganza sull’altare del consenso popolare. Perché se vogliamo rinascere, dobbiamo prepararci a una lotta di classe. Una lotta di gran classe".

Costantino Della Gherardesca, The Royals – Vizi e virtù a corte su Sky

Nelle scorse ore poi eccolo 'apparire' - THE ROYALS – VIZI E VIRTÙ A CORTE: ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV e sempre disponibile on demand. Costantino Della Gherardesca, da vero esperto di nobiltà, ha una sua rubrica con l’obiettivo di svelare i dietro le quinte e i tanti aneddoti che caratterizzano la vita dei nobili, quelli di nascita ma anche quelli di “adozione”.

Costantino Della Gherardesca e Luisa Ciuni (Lapresse)



Cinque puntate in cui il conduttore di Pechino Express e Luisa Ciuni raccontano le famiglie regnanti attraverso un focus particolare: dopo la prima andata in onda il 2 luglio su 'I Reali e la moda', si passerà a quella sui 'Matrimoni' più importanti, quindi misteri e scandali con 'Giallo a corte', 'Le principesse' e infine un viaggio nei castelli con 'Vita a Palazzo'.

Costantino Della Gherardesca, Resta a casa e vinci su Rai2

The last but not the least. Dal 6 luglio Costantino Della Gherardesca torna in tv con Resta a casa e vinci. Dopo aver girato tutta l’Italia con le prime due edizioni di Apri e vinci questa volta torna con le sue domande alle famiglie italiane a Roma, Milano, Napoli, Bari, Bologna e Palermo… però, lo farà da uno studio, in collegamento con i concorrenti comodamente seduti sul divano di casa.

Resta a casa e vinci, in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì, alle 14:00. In ogni puntata, Costantino condurrà la sfida tra due famiglie, attraverso un classico quiz e prove di abilità. Ad arricchire quest’edizione ci saranno domande poste direttamente da VIP, ma anche musiche e contributi video. Ogni famiglia avrà a disposizione un solo aiuto: telefonare un amico e sperare che conosca la risposta. Alla fine della sfida, la famiglia con il montepremi più basso uscirà dal gioco, l’altra avrà la possibilità di giocare la famosa domanda del porcellino: una domanda a risposta multipla che farà “portare a casa” il bottino di 2500 € da devolvere in beneficienza.