Da Paul McCartney ai Beatles, le rockstar vegane che non mangiano più la carne

Quando la musica diventa un manifesto vegano

Nel vasto panorama musicale, il veganesimo emerge come un tema rilevante, influenzando e ispirando artisti di diverse epoche e generi. Da Thom Yorke dei Radiohead ai leggendari Beatles, il vegetarianismo e il veganismo permeano le note e i testi delle canzoni, diventando un elemento distintivo di alcuni dei più grandi nomi della musica.

Thom Yorke, leader dei Radiohead, ha annunciato nel 2005 la sua decisione di abbracciare lo stile di vita vegano, influenzato anche dalla celebre canzone degli Smiths, "Meat is Murder". Il brano non solo ha modellato le scelte alimentari di Yorke, ma ha anche ispirato una generazione di vegetariani e vegani. L'elenco degli artisti che hanno abbracciato il veganesimo include nomi illustri come Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers, Annie Lennox, Brian May dei Queen e, soprattutto, i Beatles.

All'interno dei Beatles, la sensibilità verso i diritti degli animali ha sempre trovato espressione, ciascuno dei membri seguendo il proprio percorso. George Harrison era un convinto vegetariano, Ringo Starr segue una dieta prevalentemente vegetale, mentre Paul McCartney è da tempo un vegano dichiarato. Quest'ultimo, insieme alla sua prima moglie Linda, ha giocato un ruolo significativo nella causa animalista. Linda McCartney è stata una pioniera contro gli allevamenti intensivi e nel 1991 ha lanciato un brand di alimenti vegetariani, ora anche vegani.

La presenza del veganesimo nel mondo della musica non solo evidenzia l'impatto culturale degli artisti, ma dimostra anche come la creatività e la sensibilità possano estendersi oltre il palco, influenzando positivamente le scelte di vita di milioni di persone in tutto il mondo.