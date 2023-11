Il mito dei Beatles si riaccende: pubblicato l'inedito "Now and Then". VIDEO

L'ultima canzone dei Beatles e il potere dell'Intelligenza artificiale nella musica

"Now and Then", l'ultima canzone dei Beatles, è stata rilasciata oggi 2 novembre in tutto il mondo, un evento molto bramato dai fan del gruppo british, e considerato una delle uscite più attese nella storia dei Fab Four. La canzone è stata inizialmente scritta e cantata da John Lennon, ma successivamente sviluppata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. In particolare Paul e Ringo hanno lavorato sulla canzone negli ultimi mesi.

Ma cosa rende così affascinante "Now and Then"? La canzone è avvolta da un alone di mistero, in parte dovuto al fatto che le fonti di informazione dirette sono limitate. John Lennon, l'autore principale, venne tragicamente assassinato l'8 dicembre 1980, e Yoko Ono, la musa ispiratrice di molte delle sue canzoni, non ha mai fornito dichiarazioni ufficiali sul significato del brano. Tuttavia, si ritiene che il testo sia in gran parte autobiografico, poiché è stato scritto in un momento in cui il matrimonio tra Lennon e Ono attraversava una crisi profonda. Si dice che Yoko Ono stesse considerando la possibilità del divorzio, e in questo contesto, Lennon potrebbe aver composto "Now and Then" come un addio struggente e, allo stesso tempo, come una speranza per la possibile ripresa di un rapporto tumultuoso.

Ciò che però rende il rilascio di "Now and Then" ancora più straordinario è il ruolo cruciale dell'intelligenza artificiale generativa. Questa tecnologia ha reso possibile lavorare sulla demo originale di Lennon, separando il pianoforte e facendo emergere la sua voce in modo cristallino, come ha sottolineato Paul McCartney.

Il progetto "Now and Then" ha una storia lunga e complessa. Nel 1994, McCartney, Harrison e Starr si erano riuniti in studio per lavorare al progetto "The Beatles Anthology," che comprendeva tre inediti scritti da Lennon. Due di questi, "Free as a Bird" e "Real Love," furono inclusi nelle prime due raccolte Anthology, ma "Now and Then" rimase inedita a causa dello stato della traccia originale, che era gravemente danneggiata e difficile da lavorare.

Oggi, grazie all'intelligenza artificiale, è stato finalmente possibile completare LA canzone, riportando in vita l'essenza dei Beatles. È un momento emozionante per i fan e una testimonianza dell'indelebile influenza che la band ha esercitato sulla storia della musica. Paul McCartney, in un'intervista, ha condiviso il suo entusiasmo: "Ed eccola lì, la voce di John, chiara e limpida. È molto emozionante. E suoniamo tutti, è un'autentica registrazione dei Beatles. Penso che sia una cosa eccitante essere ancora al lavoro su musica dei Beatles nel 2023 e stare per pubblicare una nuova canzone che il pubblico non ha mai sentito." Ringo Starr, a sua volta, ha aggiunto: "È stata l'esperienza che più ci ha avvicinato ad averlo di nuovo nella stanza con noi, è stato davvero emozionante per tutti. È stato come se John fosse lì, capite. È fantastico."



Il documentario di dodici minuti intitolato "Now and Then - The Last Beatles Song" di Oliver Murray è un viaggio affascinante nel processo creativo di questa canzone. Il singolo è stato pubblicato in formato digitale e sarà disponibile anche in formato fisico. Inoltre, il 10 novembre, i Beatles pubblicheranno le edizioni aggiornate delle loro celebri raccolte, "1962-1966" e "1967-1970."