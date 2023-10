Beatles, esce un brano inedito grazie all'Intelligenza artificiale

Beatles, arriva Now and Then. Brano inedito grazie all'Intelligenza artificiale (foto Lapresse)

Beatles e Intelligenza artificiale arriva un brano inedito: Now and Then

A 53 anni dallo scioglimento, grande ritorno dei Beatles con una canzone inedita, registrata e mixata grazie all'intelligenza artificiale, dal titolo "Now and Then", in uscita il 2 novembre. Ad ufficializzare la notizia sono stati Paul McCartney e Ringo Starr, i due esponenti ancora in vita della leggendaria band di Liverpool. La canzone sarà venduta dalle ore 13 del 2 novembre, mentre il giorno prima uscirà un documentario di 12 minuti sul canale YouTube dei Beatles.

Beatles, Now and Then canzone d'amore e di scuse, scritta da John Lennon

Qualche giorno dopo, il 10, saranno in vendita due compilation dei loro album, integrate con brani aggiuntivi. "Now and Then" è una canzone d'amore e di scuse, scritta da John Lennon nella sua casa di New York, poco prima della sua uccisione nel 1980, durante il suo periodo di "pensionamento", quando non aveva un contratto discografico ed era impegnato a crescere suo figlio, Sean.

A consegnarla al resto della band era stata la vedova, Yoko Ono, nel 1994. Il brano con sola voce e piano era stato rilavorato e completato dalle altre componenti dei Beatles, ma non era mai uscito in quanto le tecniche disponibili all'epoca non consentivano di estrarre la voce di Lennon con una qualità sufficiente. Invece, ora, grazie alle nuove tecnologie è stato possibile, con un risultato a quanto pare eccellente.

Now and Then. Paul McCartney: "Una vera registrazione dei Beatles"

A dare l'idea del pezzo è stato Peter Jackson, che nel 2021 produsse la serie di documentari "Get Back" e riuscì ad estrarre la voce di Lennon da una cassetta separandola dal pianoforte, aiutato dalle nuove tecnologie. "Alla fine abbiamo la voce di John, chiara come il cristallo. È molto commovente e la suoniamo tutti, è una vera registrazione dei Beatles", ha detto McCartney, 81 anni, citato nel comunicato stampa che annuncia l'uscita del titolo. "È stato molto emozionante per tutti noi. Era come se John fosse tra noi", ha commentato Ringo Starr, 83 anni.

Alla demo originale si sono aggiunte le registrazioni di chitarra elettrica e acustica di George Harrison del 1995, prima della sua morte nel 2001. La canzone è stata completata l'anno scorso negli studi di Los Angeles, fondendo la batteria di Ringo Starr, il piano e il basso di Paul McCartney e la voce dei due Beatles viventi. Nell'aprile del 1970, sei mesi dopo l'uscita dell'album "Abbey Road" e un mese prima di quella di "Let it be", i Beatles annunciarono la loro separazione.

Beatles, dieci anni e 14 album: un miliardo di dischi venduti

I dieci anni di vita insieme di Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr hanno prodotto 14 album, quasi un miliardo di dischi venduti e dato luogo alle riprese di numerosi film. Nonostante la morte di Lennon nel 1980 e di Harrison nel 2001, la "Beatlemania" rimane viva in tutto il mondo. Le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale hanno già ispirato tentativi da parte dei fan di riunirli o di rivisitare gli ultimi lavori di Paul McCartney con la sua voce giovanile. Interpellato dalla BBC lo scorso giugno su questi ultimi sviluppi, McCartney aveva rivelato la preparazione di questa nuova canzone, ma senza precisare la data di uscita.