Da Leonardo DiCaprio a Scarlett Johansson, i film più attesi del 2020

Un 2020 ricco di titoli interessanti che accontenterà sia i palati dei cinefili più raffinati (che apprezzeranno di sicuro "La vita nascosta" di Terrence Malick e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese) che quelli dai gusti più facili, dagli appassionati di azione e fantascienza (è il caso dell'attesissimo "Black Widow" in uscita in Italia il 29 aprile 2020) a quelli di commedie nostrane e brillanti ( da Carlo Verdone con "Si vive una volta sola" a il nuovo film d'animazione targato Pixar)

RICHARD JEWELL - di Clint Eastwood

Il film racconta la storia di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che lavora per la AT&T interpretato da Paul Walter Hauser, che evita l'esplosione di una bomba alle Olimpiadi del 1996, ma viene ingiustamente diffamato dai giornalisti e dalla stampa che lo considerano un sospettato.

LA VITA NASCOSTA - di Terrence Malick

Si tratta di un film biografico sull'obiettore di coscienza austriaco Franz Jägerstätter, martirizzato dai nazisti nel 1943 e poi beatificato nel 2007. È stato anche l'ultimo film interpretato da Bruno Ganz e Michael Nyqvist, entrambi deceduti durante la post-produzione.

TENET - di Christopher Nolan

Tenet, è un epico film d’azione che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale. Christopher Nolan ha spiegato come "Partiremo dal punto di vista di un film di spionaggio, ma andremo verso mete differenti. Attraverseremo generi diversi in una formula, spero, fresca ed emozionante."

THE FRENCH DISPATCH - di Wes Anderson

l film è stato descritto come "una lettera d'amore per i giornalisti ambientata in un avamposto di un giornale americano in una città francese immaginaria del 20 ° secolo", incentrata su tre trame.

KILLERS OF THE FLOWER MOON - di Martin Scorsese

Il film di Scorsese è basato sul libro dello scrittore del The Ney Yorker David Grann. Il titolo completo del libro è Killers of the Flower Moon: An American Crime and the Birth of the FBI. Si tratta di un racconto ambientato nel 1920 in Oklahoma incentrato sulle terribili morti di alcuni cittadini della contea di Osage. Ad occuparsi del caso fu l’FBI e scoprì quale incredibile mistero si celasse dietro quelle uccisioni.

TRE PIANI - di Nanni Moretti

Il quindicesimo lungometraggio diretto da Nanni Moretti sancirà una svolta “storica” per il regista. Per la prima volta nel corso della sua carriera, infatti, Nanni Moretti non lavorerà a un soggetto originale, bensì a una sceneggiatura (co-firmata con Federica Pontremoli e Valia Santella) ispirata al romanzo intitolato “Tre piani” scritto dall’autore israeliano Nevo Eshkol.

THE GENTLEMEN - di Guy Ritchie

Il progetto del film è stato presentato al Festival di Cannes 2018, dove la Miramax ha acquisito i diritti di distribuzione. A ottobre è stato annunciato il cast composto da Matthew McConaughey, Kate Beckinsale, Henry Golding e Hugh Grant; a novembre si sono uniti anche Jeremy Strong, Jason Wong e Colin Farrell. Anche Michelle Dockery ha poi sostituito il ruolo di Beckinsale. Nel dicembre 2018, Lyne Renée si è unita al cast del film.

BLACK WIDOW - di Cate Shortland

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Natasha Romanoff si ritrova da sola e costretta ad affrontare il suo passato mentre incombe una nuova minaccia.

FREAKS OUT - Gabriele Mainetti

Freaks out, il film diretto da Gabriele Mainetti, vede protagonisti Matilde, Cencio, Fulvio e Mario. I quattro sono come fratelli quando il dramma della seconda guerra mondiale travolge Roma. Siamo nel 1943, nel pieno del conflitto, e la città eterna ospita il circo in cui lavorano. Israel, il proprietario e loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti loro oltre oceano. I nostri quattro protagonisti sono allo sbando. Senza qualcuno che li assista ma, soprattutto, senza il circo, hanno smarrito la loro collocazione sociale e si sentono solo dei fenomeni da baraccone, "a piede libero" in una città in guerra.

SOUL - Pixar

Joe Gardner, un insegnante di musica della scuola media, sogna da tempo di esibirsi in uno spettacolo jazz sul palco, e finalmente ha una possibilità dopo aver fatto colpo su altri musicisti jazz durante un numero di apertura al club The Half Note di New York. Tuttavia, un incidente fa sì che l'anima di Gardner venga separata dal suo corpo e trasportata allo You Seminar, un centro in cui le anime si sviluppano e acquisiscono passioni prima di essere trasferite in un bambino appena nato; Gardner si trova costretto a lavorare con le anime in allenamento, come 22, un'anima con una vaga visione della vita dopo essere stata intrappolata per anni al seminario, al fine di tornare sulla Terra prima che sia troppo tardi.

SI VIVE UNA VOLTA SOLA - Carlo Verdone

Si vive una volta sola, il film diretto da Carlo Verdone, racconta di un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria - visto che persino il Papa si affida alle loro cure - quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata.Un team formato dal professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone), la grintosa strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), l’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e il suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora), grande amante delle donne. Professionisti ed esperti, ma anche divertenti e abili ideatori di scherzi, cosa che li rende una squadra più che un'équipe medica.