Dal 24 al 26 maggio al cinema arriva "Bansky - L'arte della ribellione"

Dal 24 al 26 maggio nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva Banksy – L’arte della ribellione, il lungometraggio diretto da Elio España e distribuito da Adler Entertainment che porta sul grande schermo la storia completa della carriera di Banksy, concentrandosi sulla sua arte politica, sulle acrobazie criminali e sulle audaci invasioni che hanno oltraggiato l’istituzione e creato un nuovo movimento rivoluzionario.

Il lungometraggio dedicato allo street artist più famoso del mondo – la cui identità è ancora avvolta nel mistero – parte dai suoi primi lavori, quando era ancora un giovane artista underground a Bristol, per arrivare ai successi che l’hanno consacrato come l’artista più famoso del ventunesimo secolo.

Per le informazioni sulla programmazione e sui costi dei biglietti consultare il sito:

https://www.ucicinemas.it/film/2020/banksy-larte-della-ribellione/

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.