"De Martino-Emma ancora insieme": nuove corna per Belen? Ma loro smentivano

Stefano De Martino e le sue "amanti"

Con l'andar del tempo l'identità di parte delle fantomatiche "12 amanti" con cui Stefano De Martino avrebbe tradito Belen viene a galla. Dopo i nomi di Antonella Fiordelisi, Alessia Marcuzzi e Madalina Ghenea spunta anche il nome della primissima fiamma vip del conduttore napoletano: Emma Marrone.

“Nessuno sa che dopo anni Stefano ha iniziato a rifrequentare Emma Marrone. Si sono rivisti. Belén li avrebbe sorpresi. Parliamo di un paio di anni dopo l’addio alla cantante. Ne parlo oggi perché ho le prove. Da ciò, litigio pesante tra Emma e Belén. Lui è poi tornato con Belén come se nulla fosse. Nessuno se n’è accorto di questo passaggio, e al tempo i due avevano già avuto Santiago.”

A lanciare il gossip è stato Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore social, durante una diretta su Instagram in cui ha fornito ulteriori dettagli sui tradimenti subiti da Belén Rodríguez durante la loro storia. A scioccare più di tutto il pubblico web è stata proprio questo "eterno ritorno" : una storia travagliata la loro che, però, sembra non essersi conclusa nel 2012, quando Belen e Stefano hanno iniziato la loro relazione, dalla quale è poi nato il piccolo Santiago.

Un’inversione dei ruoli - riporta Notizie.it - ma con lo stesso destino. Alla fine dei conti Stefano De Martino ha fatto di Emma e Belén amanti e fidanzate, eppure entrambe le relazioni sono ad oggi parte del passato per il conduttore di Rai2. Ora non resta che attendere se i due "ex" confermeranno o smentiranno questa rivelazione (come hanno già fatto in passato).