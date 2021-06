Delogu - De Martino: lei si fa male, lui la soccorre. E' nato un amore?

Andrea Delogu si è infortunata a un piede e Stefano De Martino l'ha portata in spalla per quattro piani. Gatta ci cova?

Che tra Andrea Delogu e Stefano De Martino ci siano buonissimi rapporti è cosa nota ma oggi sembra che il legame tra i due potrebbe essere diventato ancora più stretto. Ieri i due si sono infatti resi protagonisti di un curioso siparietto sui social network con un nutrito scambio di Stories su Instagram ricondivise sui rispettivi profili. Cosa è successo? Andrea Delogu si è infortunata a un piede e Stefano De Martino, forse con un interesse che va al di là della cortesia e dell'amicizia, l'ha prontamente soccorsa. Ulteriori dettagli sull'accaduto saranno sicuramente forniti questo pomeriggio su Rai Radio Due nel programma condotto da Andrea Delogu, che come ospite avrà proprio Stefano De Martino.

“Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”, scrive la showgirl. Molti fan sperano che da questo episodio possa davvero nascere una storia d'amore tra la Delogu e De Martino. La prima pare che sia ormai separata in casa dal marito Francesco Montanari, anche se ancora non è arrivata la conferma ufficiale, mentre il secondo è single dopo la rottura con Belen Rodriguez.