Diletta Leotta e Ibra "molto vicini": torna l'intesa? Spunta dettaglio inedito

Diletta Leotta e Ibra "molto vicini": torna l'intesa. Il dettaglio inedito

Diletta Leotta e Ibra vicini... di casa! “Diletta vive in una bellissima casa in centro a Milano e quando ha bisogno di qualcosa: sale, zucchero, bussa al vicino che è niente di meno che… Zlatan Ibrahimovic!”. Il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina, su TV8, rivela un dettaglio inedito sulla coppia (lavorativa) Diletta-Zlatan, su cui girano voci di una grande intesa che va oltre l’ambito professionale: “Hanno lavorato insieme – chiosa Pirrotta - sono molto vicini… Chissà”.

I gossip su Diletta Leotta e Ibra erano giò spuntati la scorsa estate quando il settimanle Chi aveva svelato l’esistenza di un forte feeling fra i due, nato sul set di uno spot e proseguito in Sardegna. Diletta era single dopo l'addio a Daniele Scardina. Ibrahimovic era invece, ed è ancora oggi, legato da vent’anni a Helena Seger, ex modella e manager di successo, nonchè mamma dei suoi due figli.

Secondo i rumor lanciati dal settimanale di Alfonso Signorini, Diletta e Ibra avrebbero cenato in un ristorante in gran segreto. “Grazie a una telefonata dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiuse nel privée, con tanto di bodyguard a proteggere - si leggeva su Chi - “Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single […] ha confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia”.

Il calciatore aveva preferito non commentare, la Leotta aveva invece risposto tramite un portavoce. “Non c’è nessun commento da fare – ha dichiarato a SunSport, sezione sportiva del quotidiano inglese The Sun – in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale come ambasciatore di Buddyfit”.