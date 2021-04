Diletta Leotta-Friedkin, spunta foto del BACIO: CLAMOROSO. "Tutto vero!"

Diletta Leotta continua ad essere al centro del gossip per continui presunti flirt. Prima Ibra, poi Can Yaman, ora il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin. Dov'è la verità? La bella giornalista sportiva ha sempre smentito tutte le voci, tranne quelle che la vedevano prossima al matrimonio con l'attore turco. In pochi credevano alla loro storia, in tanti pensavano che fosse stata organizzata a tavolino per ottenere maggiore visibilità. Di recente è spuntato un altro rumor davvero incredibile: Diletta Leotta beccata insieme a Ryan Friedkin. La giornalista ha subito smentito dicendo di non essere una "mangiauomini". Ora però è spuntata una foto bomba, quella del bacio!

Diletta Leotta e Ryan Friedkin BACIO: spunta la foto

Questa volta sono le foto a smentire Diletta Leotta quanto al flirt con il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin. Dagospia ha parlato nei giorni scorsi di un incontro fra i due. Ora spunta una "prova decisiva", quella bacio. Il Settimanale "Oggi", nell'edizione in edicola domani, pubblicherà in copertina la foto clamorosa del bacio fra Diletta Leotta e Friedkin. Flirt passeggero o vero amore? Finzione o realtà? Sono tante le domande che si pongono i fan, stupiti da questo super gossip. "Un aperitivo non vuol dire nuovo amore", aveva scritto ieri la Leotta su Instagram. Il bacio scattato da "Oggi" sembra però una prova incontrovertibile. Che dirà ora Diletta?