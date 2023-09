Dinner-show con l’intrattenimento musicale di Gigi Zeus al Classico di Milano

Classico Trattoria&Cocktail, nuova stagione. Dinner show con Gigi Zeus

Giovedì 7 settembre Classico Trattoria&Cocktail di Via Tocqueville 9 festeggia la fine dell’estate e inaugura la nuova stagione 2023-2024 con la prima serata dinner-show con l’intrattenimento musicale di Gigi Zeus

A partire da giovedì 7 settembre 2023 e per tutti i giovedì, venerdì e sabato della prossima stagione 2023-2024, Classico Trattoria&Cocktail di Via Tocqueville 9 si prepara ad intrattenere il pubblico della sfavillante Corso Como con una serie di serate che alterneranno il format dinner-show e quello piano bar.

Giovedì 7 settembre, a partire dalle ore 20.00 avrà luogo la serata inaugurale della nuova stagione di Classico Trattoria&Cocktail con il dinner-show del dj e performer milanese Gigi Zeus, organizzato in collaborazione con il PR Milanese Max Bianchi, che prenderà il titolo di “Il Ragazzo della Via Tocq”.

Insieme alla musica, naturalmente, i piatti di Classico Trattoria&Cocktail pensati dallo chef Massimiliano Ciocchetti, che saranno proposti in formula menù fisso lasciando la possibilità di scegliere tra diverse opzioni per assecondare tutti i gusti.





Le serate in compagnia di Gigi Zeus con formula dinner-show saranno poi riproposte settimanalmente ogni giovedì e sabato della nuova stagione 23/24.

Ad animare tutti i venerdì sera di Classico Trattoria&Cocktail di Via Tocqueville 9, invece, il performer e producer, Lorenzo Zambianchi con la sua musica dal vivo secondo la tradizione tutta italiana del Piano Bar.

Su Classico Trattoria&Cocktail

Classico trattoria&cocktail di via Tocqueville, insieme a Classico di via Marcona 6, è il ristorante storico della famiglia Murray che, dal 2009, si caratterizza per essere uno dei punti di riferimento dell’intrattenimento di qualità e del buon cibo nella sfavillante Corso Como. Il locale, interamente attorniato da piante, è fortemente caratterizzato da carte da parati, tessuti e imbottiti, espressione della cultura tessile, e da elementi complementari che conferiscono armonia ed esaltano, allo stesso tempo, opere, arredi funzionali ed elementi decorativi, creando un’ambientazione unica e di grande fascino.

Classico, i menù dello chef Massimiliano Ciocchetti

Classico rappresenta il legame profondo con il territorio e le materie prime italiane, proposte attraverso una cucina capace di valorizzare i sapori e le sfumature di ogni singolo ingrediente. Classico è la visione contemporanea della trattoria italiana, luogo conviviale dove ritrovarsi di fronte a un buon piatto e sentirsi come a casa.

Due i menù degustazione a cura dello chef Massimiliano Ciocchetti: dalla Milano da bere di “Milano, ieri, oggi e domani” -con proposte classiche come i Mondeghili di Bollito “del Giorno Prima”, il Risotto Baldo Riserva “Az. Agr. Testa” alla Milanese e ancora la costelletta di vitello alla milanese- per arrivare al menù “Degustazione a mano libera” che offre la possibilità a ciascuno di creare il proprio percorso degustazione attingendo dalla ricca proposta in carta. Da Classico, sempre presente infatti, anche una ricca lista di proposte gastronomiche che spaziano dalle insalatone, ai piatti della tradizione milanese sapientemente rivisitati, sino ad arrivare alle proposte di carne e pesce e naturalmente ai dolci.

Chi è Gigi Zeus

Luigi Colombini in Arte “Gigi Zeus” nasce tanti anni fa’ nelle Discoteche di Milano come Pubbliche Relazioni. Collabora nel tempo con i locali più In di Milano (come Just Cavalli, Armani) e dopo qualche anno, inizia a fare Stagioni a Formentera (da Rigatoni e Caminito per esempio) dove si sperimenta quello che oggi è chiamato “Dinner-Show” ovvero la Cena spettacolo. Dopo la sua esperienza alle Baleari inizia anche la carriera come VocalDeejay.

Le serate dinner-show proposte da Gigi Zeus sono nate per far coinvolgere e far cantare il pubblico proprio durante la cena e si basano usualmente sui grandi classici della musica italiana, dagli anni 70/80 ad oggi.

Chi è Lorenzo Zambianchi

Lorenzo Zambianchi è da anni protagonista della scena dell’intrattenimento musicale. La cosiddetta “cena cantata” lo vede costantemente presente, stagione dopo stagione, nei più rinomati locali della movida milanese. Cantante, pianista e produttore musicale muove i primi passi tra Italia e USA, dove appena ventenne matura la capacità di spaziare tra diversi generi creando empatia con il suo pubblico. In qualità di produttore e compositore ha collaborato nel tempo con personaggi del calibro di Fernando Proce, Adam Clay, Matteo Ghione, I Grandi Viaggi, per citarne solo alcuni.