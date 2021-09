Dodi Battaglia, grave lutto per il membro dei Pooh: "Un dolore straziante"

Dodi Battaglia moglie: il musicista dei Pooh annuncia la scomparsa della compagna Paola Toeschi. Da anni combatteva con un tumore al cervello

Dodi Battaglia dopo aver pianto Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso lo scorso novembre, deve affrontare anche la morte della moglie Paola Toeschi. "È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia", così il musicista ha annunciato sui propri canali social il decesso della compagna a cui era legatissimo.

Paola Toeschi era una modella e attrice nata a Borgomanero di 51 anni. Nel 2005 la coppia aveva festeggiato la nascita di Sofia ma nel 2010 a lei era stato diagnosticato un tumore al cervello. Paola aveva deciso di raccontare la sua malattia in un libro autobiografico. I due si sono sposati l'anno successivo. I funerali di Paola Toeschi si terranno nella Collegiata di San Bartolomeo domani mercoledì 8 settembre alle 14:30.

"Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna. Roby, Giovanna e figli“, ha scritto Facchinetti su Instagram. “CIAO PAOLA…Il nostro dolore è grande… davvero grande… e preghiamo affinché sia dolce il tuo viaggio… ti arrivi, Paola cara, il nostro abbraccio più sincero.Tutti stretti attorno a Sofia e Dodi in questo momento così brutto.Red, Bea, Chiara e Phil…”, gli fa eco Red Canzian scritte su Facebook. “Oggi donna meravigliosa è andata in cielo. Sarà nelle mie preghiere. Riki” è il messaggio di Riccardo Fogli su Instagram.