Mara Venier gela Pupo: "Il tuo successo con le donne? Forse le pagavi?"

Domenica In, Mara Venier gela Pupo: "Come hai avuto tanto successo con le donne? Le pagavi?". Il cantante risponde a tono

Nella puntata di Domenica In in cui Vittorio Sgarbi ha ingenuamente insultato le sue stesse figlie c'è stato un altro episodio che ha suscitato non poco inbarazzo tra il pubblico e i telespettatori. Il primo ospite ad essere intervistato da Mara Venier è stato Pupo, che ha parlato della sua carriera, della dipendenza dal gioco d'azzardo, della madre ricoverata perché affetta da demenza senile, del rapporto con le figlie e della sua vita amorosa piuttosto insuale.

Il cantante infatti convive con la moglie e l'amante, anche se non viene considerata tale, come una famiglia allargata poliamorosa. Da questa relazione sono nate le figlie Valentina e Iliara, che hanno partecipato entrambe alla puntata in collegamento. Il silenzio in studio cala però quando Mara Venier chiede a Pupo di parlare delle tante donne da lui frequentate in passato: "Ma come mai avuto tutto questo successo con le donne? Le pagavi?".

Domenica In, la risposta di Pupo a Mara Venier

La domanda di Mara Venier inizialmente sembra avere indispettito Pupo che poi si è però lasciato andare a qualche risata per replicare prontamente raccontando cosa gli diceva la madre: "Quando a mia mamma chiedevano 'Com'è che suo figlio ha così successo con le donne?', lei rispondeva: 'Eh per forza le mantiene'. Ma non è mai stato così".