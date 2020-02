Eleonora Daniele chiamata al Quirinale. Vi sveliamo il motivo...

Un successo dietro l’altro. Un momento d’oro per Eleonora Daniele, conduttrice del daytime di Rai1, che è stata chiamata al Quirinale. E’ stata lei, infatti, la prima donna in dolce attesa a condurre un evento importantissimo alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La Daniele - cintura nera di share con il suo Storie italiane - ha condotto la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica.

Si tratta di un premio molto ambito, consegnato ai 32 cittadini - eroi che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà. E il Quirinale ha scelto la giornalista padovana, da sempre in prima linea nelle inchieste a difesa dei più deboli. E’ stata prima donna in dolce attesa a condurre questo premio. Tra pochi mesi, infatti, diventerà mamma di Carlotta, la sua prima figlia.