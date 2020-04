Elisa e Tommaso Paradiso contro il coronavirus: la canzone "Andrà tutto bene"

Elisa e Tommaso Paradiso hanno messo a disposizione della campagna di comunicazione del Governo a sostegno della Protezione Civile il brano inedito “Andrà tutto bene”, composto in questi giorni di isolamento forzato in diretta Instagram con i loro fan.

Il motto di speranza di questo difficile momento è diventato così una canzone "di tutti" che accompagnerà la campagna istituzionale promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per incentivare le donazioni per affrontare l’emergenza covid–19.

Il brano sarà inoltre disponibile da venerdì 10 aprile, su tutte le piattaforme digitali. Gli artisti, tutte le società editoriali e discografiche e le collecting coinvolte (SIAE, Universal Music Publishing Ricordi Srl, Sogno Meccanico Sas e The Sold Out Music Srl, Universal Music Italia Srl) rinunceranno ai propri proventi che saranno totalmente devoluti alla Protezione Civile rafforzando così l’iniziativa di beneficenza. Inoltre, da domani mattina, un primo video della campagna “Andrà tutto bene” sarà visibile su tutte le piattaforme digitali del MiBACT e successivamente negli spazi del servizio pubblico radio–televisivo destinati alle campagne istituzionali.

“Ringraziamo Elisa e Tommaso Paradiso - sottolineano dal Ministero - per aver risposto con generosità all’appello che il ministro Franceschini ha rivolto agli artisti italiani e di aver contribuito concretamente a trasformare queste giornate così difficili in un momento di dialogo, di vicinanza e di impegno a favore di quanti sono in prima linea per contrastare gli effetti negativi del covid–19”.

Il brano “Andrà tutto bene” ha preso forma in questi giorni in diretta sulle pagine social di Elisa e Tommaso e, insieme ai fan che hanno seguito ogni passo della composizione, è diventato un pezzo collettivo che ha unito nel testo le parole dei due artisti a quelle suggerite dalla tantissima gente connessa.

La partecipazione è stata enorme e i cantautori hanno pensato di inserire anche le voci dei bambini che, arrivate da ogni parte d'Italia, legano idealmente la penisola da nord a sud.

"Andrà tutto bene" (Island Records) è la "canzone di tutti", come hanno detto gli artisti. Il brano è prodotto da Elisa, programmato da Andrea Rigonat, mixato e masterizzato da Marco Zangirolami.

Le donazioni alla Protezione Civile possono essere effettuate tramite bonifico, sia dall'Italia sia dall'Estero, usando le seguenti coordinate bancarie:

Donazione a favore delle attività del DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE bonifico intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.

IBAN: IT84Z0306905020100000066387

Causale: ANDRÀ TUTTO BENE