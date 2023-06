Elisabetta Canalis sexy come non mai: l'ultimo scatto è rovente. FOTO

Elisabetta Canalis in costume su Instagram: le nuove foto mandano in estasi i followers. Le immagini

Elisabetta Canalis sa come colpire e affondare non solo l'avversario sul ring, bensì i fan sui social. La prova? Le ultime foto postate sul profilo Instagram dell'ex velina di Striscia La Notizia: davvero bollenti. Per chi non lo sapesse, la Canalis, oltre che occuparsi del mondo dello spettacolo ha una carriera attiva anche nel settore del design: progetta per il brand "Wikini Woxer" costumi da bagno. Negli ultimi post social ha infatti colto l'occasione per mostrare ai fan come nascono le sue "creature": il risultato è pazzesco.

"Come sono nati i miei costumi della capsule di @wikini_woxer , dal giorno in cui ho provato i 'prototipi' per poi perfezionarli, fino a quello dello shooting. È stata un’esperienza divertente e creativa, sono contenta che vi stiano piacendo e vi ringrazio! La capsule ha altri modelli che vi aspettano", ha scritto l'ex velina su Instagram.