Emma pubblica la raccolta "Best of me" - LE SUE FOTO PIU' BELLE

Da oggi, venerdì 25 giugno, è disponibile in digitale, in formato CD e VINILE, “Best of ME”. il nuovo progetto discografico di Emma che comprende 21 tra le canzoni più significative ed importanti del suo repertorio musicale, riarrangiate e prodotte per l’occasione da Katoo & Deepa con la supervisione artistica di Dario Faini.

“Best of ME” è stato anticipato in radio dal nuovo singolo “CHE SOGNO INCREDIBILE” , di Emma insieme a Loredana Bertè.

Queste le date del “FORTUNA LIVE 2021” di Emma:

3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) - Arena Alpe Adria

(recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

6 e 7 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona

(recupero della data di Verona del 25 maggio 2020)

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

(recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

18 e 19 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

(recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

23, 24 e 25 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte

(recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

9 e 10 LUGLIO – TORINO – Palazzina di Caccia di Stupinigi (Stupinigi Sonic Park)

(recupero della data di Torino del 24 ottobre 2020 e del 15 maggio 2021)

12 LUGLIO – BOLOGNA – Sequoie Music Park

(recupero del 23 ottobre 2020 e del 14 maggio 2021)

21 LUGLIO – FIRENZE – Anfiteatro delle Cascine (Ultravox Firenze)

(recupero del 13 ottobre 2020 e del 25 maggio 2021)

Per poter accedere agli spettacoli del Fortuna Live 2021, o comunque per non perdere il valore del biglietto, TUTTI i possessori di un biglietto già acquistato dovranno eseguire la procedura di check-in al seguente link: www.clappit.com/emma-live2021.

I possessori dei biglietti già acquistati per i concerti di TORINO, BOLOGNA e FIRENZE possono eseguire la procedura di check-in (www.clappit.com/emma-live2021).

La conferma definitiva e il tagliando segnaposto numerato* con la dettagliata assegnazione del nuovo posto verranno comunicati al possessore del biglietto entro le 72 ore precedenti. *I posti assegnati potranno essere diversi da quelli indicati nel Biglietto ma è garantita l’assegnazione del nuovo posto nel settore equivalente a quello acquistato.