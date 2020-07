Enigma “RETRO-CESSA”, Sara Croce al centro del gossip estivo

Questa settimana impazza la notizia che riporta sia Dagospia sia wolfbreak.com, la protagonista in negativo sembrerebbe Sara Croce. Difatti come riportano i due magazine online, sembrerebbe appunto che l’ex Bonas, dopo aver “rifiutato” big come Ronaldo, avrebbe perso la testa per un calciatore di serie C, tale Gianmarco Fiory.

Sara Croce, il flirt con Fiory

La vicenda sembrerebbe prendere una piega “Noir”, poiché Fiory, condannato per stalking nei confronti della sua ex - da gazzetta.it - riporta anche la notizia dell’arresto in campo durante un allenamento.

Sara Croce testimonial di Julian Mazza, il brand fantasma

La Croce è Testimonial e Ambassador del luxury fashion brand Julian Mazza.

Per quest’ultimo marchio avrebbe rifiutato varie campagne pubblicitarie, ma c'è un ma... il marchio, difatti, dopo aver investito in elicotteri, barche, location da sogno, non sarebbe nemmeno presente online con un e-commerce o un canale vendita ufficiale ed anzi sembrerebbe non esistere!

Inoltre, sempre come riporta wolfbreak.com in rete ci sarebbe un video “stupefacente”. Come si concluderà questa vicenda?