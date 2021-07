Eurovision 2022, città candidate: ecco chi potrebbe ospitarlo

Eurovision 2022, città candidate: sono 17 i Comuni che aspirano ad ospitare la più grande manifestazione musicale europea

Con la vittoria dei Maneskin all'Eurovision 2021 con il brano "Zitti e buoni" sarà l'Italia ad ospitare la prossima edizione del contest musicale più importante a livello europeo. Il pubblico continentale ha premiato la band romana, che grazie alla popolarità offerta dall'evento hanno già degli imitatori. Sono 17 le città italiane che si sono candidate ad ospitare l'Eurovision 2022. Tra questi ovviamente ci sono grandi centri come Roma, Milano e Torino ma anche cenerentole come Bertinoro di Romagna, un Comune di quasi 11mila abitanti in provincia di Forlì-Cesena. Al momento è ancora presto per sapere a chi verrà assegnata la candidatura ufficiale ma invece ci sono più certezze in merito alla conduzioni. A dirigere gli artisti sul paco dell'Eurovision 2022 dovrebbero essere Alessandro Cattelan, passato in RAI dopo la lunga esperienza ad X Factor su Sky, e un vero e proprio pezzo grosso dei social network.

Ecco la lista completa delle 17 città candidate ad ospitare l'Eurovision 2022, che a breve riceveranno dalla RAI le indicazioni da rispettare per ottenere l'ambito privilegio di organizzare l'evento: