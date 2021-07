Eurovision 2022 conduttori: ecco i nomi scelti per l'edizione italiana

Eurovision 2022 conduttori: la RAI valuta la candidatura di Amadeus ma oggi i nomi più papabili sono quelli di Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni

La vittoria dei Maneskin all'Eurovision Festival con il brano "Zitti e buoni" porterà la più grande manifestazione musicale europea in Italia nel 2022. In attesa di scoprire quali saranno le città a candidarsi per ospitare il contest, iniziano già a circolare le prime voci in merito a chi saranno i conduttori italiani. Nei giorni scorsi la RAI aveva valutato la candidatura di Amadeus, che oltre ad aver portato i Maneskin a Sanremo ha espresso tutto il suo entusiasmo per la possibilità di condurre la diretta dell'Eurovision 2022. La tv di Stato però sembra volersi orientare verso nomi con un maggiore appeal sui giovani.

Stando agli ultimi rumors il primo candidato per condurre l'Eurovision 2022 dovrebbe essere Alessandro Cattelan, che dopo 10 anni alla guida del talen show X-Factor di Sky ha deciso di lasciare la pay tv per iniziare una nuova avventura in RAI con il programma "Da Grande", che andrà in onda in prima serata a partire da settembre. Al fianco di Cattelan potrebbe esserci Chiara Ferragni, che recentemente è entrata in polemica con Matteo Renzi sulla questione del ddl Zan.