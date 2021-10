Eurovision, Torino la città dell'edizione '22 del contest europeo della musica

Eurovision 2022 a Torino, la città si aggiudica la nuova edizione del contest europeo della musica

Torino batte la concorrenza e si accinge ad ospitare il prossimo anno l'Eurovision Song Contest. È l'indiscrezione di queste ore, dopo la quale nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale da parte della Rai. Oltre al capoluogo piemontese rimaste in corsa Milano, Bologna, Pesaro e Rimini. Ma non sembrano ormai esserci più dubbi sulla scelta del capoluogo piemontese candidato dalla sindaca Chiara Appendino.

La città si prepara quindi all'evento non sportivo più seguito al mondo, che nell'edizione 2021 ha visto campioni d'Europa i Maneskin. Nel presentare la candidatura della città nei mesi scorsi Appendino aveva ricordato che Torino è dotata di "spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili", con una "offerta ricettiva in grado di accogliere le migliaia di persone che l'evento saprà attrarre". Altro punto a favore del capoluogo piemontese è che si tratta di "un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali", tra cui le Atp Finals in programma a novembre per la prima di cinque edizioni.