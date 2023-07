Fabio Fazio sul Nove: "Passaggio poteva esserci 6 anni fa". I video

FABIO FAZIO SUL NOVE: "QUESTO PASSAGGIO SI POTEVA COMPIERE SEI ANNI FA. GRAZIE DI CUORE"

"Grazie lo voglio dire soprattutto per l'accoglienza che abbiamo ricevuto. La tenacia che hanno avuto in questi anni. Oggi possiamo dirlo, già sei anni fa si poteva compiere questo passaggio. E' arrivasto in un momento pieno di entusiasmo. Essere così ben accolti questo entusiasmo e l'affetto persino che abbiamo trovato tutti insieme è quanto di più bello si possa desiderare a un certo punto della propria carriera. E dunque grazie di cuore", le parole di Fabio Fazio ai palinsesti di Warner Bros Discovery.

LUCIANA LITTIZZETTO SCHERZA CON FAZIO: "MI DEVO PORTARE DIETRO QUESTA PALLA AL PIEDE..."

"L'idea di essere in un luogo che respira, che è pieno di idee, in cui si sperimenta... Nella nostra televisione si fa fatica a sperimentare, perché abbiamo l'assillo degli ascolti. Invece l'idea che ti inventi una cosa, la provi ci riesci.. addirittura te le prendono poi gli altri... E' molto vivo, giovane vitale, reale. Questo mi piace un casino, l'idea di essere liberi", dice Luciana Littizzetto nel corso della conferenza stampa dei palinsesti di Warner Bros. Discovery. "Poi mi devo portare dietro questa palla al piede...", conclude scherzando a propositivo di Fabio Fazio







FABIO FAZIO: "CHE TEMPO CHE FA SARA'... UGUALE"

Cosa dobbiamo aspettarci da Fabio Fazio sul Nove? "Abbiamo deciso che faremo... Che tempo che fa. Uguale. Non cambia niente", dice sorridendo il conduttore nel corso della conferenza stampa. Poi chiama Filippa Lagerbäck. "Non dirà più 3 parole, ma 9. Su Rai 3 dice tre parole, sul Nove ne dice 9" scherza Fazio. "Il pubblico non sarà disorientato, nel senso che troverà Luciana, me, Roberto Burioni, Michele Serra, Nino Frassica..."

