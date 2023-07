Palinsesti Discovery, inizia l'era Fazio: "Qui rinasco, libertà fondamentale"

Palisensti Discovery, Fabio Fazio: "Questa è una seconda possibilità di rinascita dopo 40 anni"

Dopo tanta attesa, parte la nuova era di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sul Nove. Dopo l'addio alla Rai e i dieci anni alla guida del programma Che tempo che fa, ecco che il presentatore e la comica sono i volti nuovi alla presentazione dei palinsesti di Warner Bros. Fazio coglie subito l'occasione per mostrare il suo entusiamo per questa nuova avventura: "Condurre Che tempo che fa sul Nove è una seconda possibilità di rinascita, e dopo 40 anni rinascere è il più bel regalo che si possa ricevere”. Inoltre “l’opportunità di avere tutto nuovo e tutto da fare non é scontata”.

E ringrazia non solo per l’accoglienza ma la tenacia. "Già sei anni fa si poteva compier questo passaggio. E' arrivato in un momento pieno di entusiasmo e possibilità. Essere così ben accolti con l’affetto che abbiamo trovato è quanto di più bello si possa desiderare a un certo punto della propria carriera”.