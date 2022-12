Fabrizio Moro in analisi. E racconta di quanto litigò con Reneto Zero

Fabrizio Moro e l'infazia difficile tra traslochi e problemi finanziari

Fabrizio Moro in analisi. Il cantante ex vincitore di Sanremo si è aperto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e ha parlato della sua infanzia e delle difficoltà che ha incontrato. La sua vita prima del successo non è stata facile. “Vivevo nelle case popolari di San Basilio, in un appartamento che era un loculo, di 25 metri quadrati”.

“Per me è un punto di forza. Bisogna smettere di pensare che siano luoghi disastrati in cui crescere. Le difficoltà economiche c’erano. Ma ho sempre dato poca importanza ai soldi anche quando non ne avevo”. Il cantante ha poi svelato di essere finito in analisi per colpa di queste case in cui viveva e dei numerosi traslochi che ha fatto.

“Per ’sta storia delle case sono finito in analisi. Ne ho cambiate quattro in sei anni. Vorrei restare ma ci sono cose che mi mandano in paranoia. A Formello ho scoperto che sopra il mio tetto volavano gli aerei per Fiumicino. Un’altra volta avevo un vicino strano che rompeva quando suonavo”.

Moro ha anche raccontato un aneddoto su Renato Zero. “Mi piace Renato. Ma quando abbiamo fatto le prove era pignolo, fermava l’orchestra ogni tre secondi. Ho sbroccato: ‘Rega’ io la voce la butto un po’ lì’. Renato mi si è avventato contro: ‘Non mi far sentire queste cose. Tu devi cantare’. Ho imparato più in quelle due ore di prove che in dieci anni di concerti”.