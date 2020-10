Fast and Furious, la saga sta per finire: ecco quale sarà l'ultimo capitolo

Fast and Furios 10 sarà diviso in due parti. L'undicesimo capitolo dovrebbe quindi essere l'ultimo capitolo della saga con Vin Diesel. In programma ci sono però altri due spin-off

Tutte le grandi saghe sono destinate a finire e questo vale anche per Fast and Furious. Il nono capitolo sarebbe dovuto uscire a maggio 2020 ma a causa della pandemia di Coronavirus il lancio è stato rimandato ad aprile 2021. Ora, stando ai più recenti rumors, sarebbe arrivata la conferma che Universal Pictures avrebbe programmato l'ultimo film del franchise.

Variety riporta che il regista Justin Lin dirigerà Fast and Furious 11 e sarà questo l'episodio finale. Lin aveva già diretto Fast and Furious 3, 4, 5, 6 e 9 e sarà dietro alle cineprese anche per Fast and Furious 10. Vin Diesel, uno dei protagonisti principali della serie action sui motori, aveva già lasciato intendere in una intervista a Total Film che Fast and Furious 10 sarà suddiviso in due parti e questo in parte conferma che l'undicesimo sarà l'ultimo film. In programma ci sarebbero almeno due spin-off. Tra questi ci dovrebbe essere quasi certamente Hobbs and Shaw 2, sequel della pellicola di successo con Dwayne Johnson - The Rock, Idris Elba e Jason Statham. Al momento non è possibile dire con certezza quando Fast and Furios 10 e 11 usciranno nelle sale.