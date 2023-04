Fedez a Dubai con la Ferragni, è polemica: "Avevi detto che non ci andavi più"

Fedez e Chiara Ferragni a Dubai, nuova polemica: "Ma non dovevi non tornarci più?"

Nuova polemica su Fedez e Chiara Ferragni. La coppia più famosa d’Italia sta trascorrendo le vacenze di Pasqua a Dubai, negli Emirati Arabi, insieme ai figli Leone e Vittoria.

Stavolta la bufera è nata perché un anno fa, in una puntata del podcast “Muschio Selvaggio”, Fedez aveva dichiarato che non sarebbe mai più tornato negli Emirati perché a suo dire la città è una “Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto“, in riferimento ai diritti civili violati dal regime.

Gli utenti hanno criticato il cantante accusandolo di incoerenza: “Nella puntata di Muschio Selvaggio con BarbascuraX — si legge tra i commenti di un post — avevi detto che a Dubai non ci saresti mai più andato. Questo perché era una ‘Disneyland degli orrori’ o qualcosa del genere! A noi fan/follower non ci devi nessuna spiegazione, per carità, però sei davvero troppo troppo incoerente”.