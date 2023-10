Fedez da Fazio dopo il 'no' della Rai: Viale Mazzini allo sbando totale

Fedez sul Nove da Fazio: nuovo colpo per 'Che tempo che fa'

Fedez sarà ospite a 'Che Tempo che fa' , dopo che il 23 ottobre Fazio era stato ospite del podcast "Muschio Selvaggio", condotto da Fedez e Davide Marra, per la prima volta nei panni di intervistato.

Le porte si sono aperte sul Nove per Fedez dopo il clamoroso rifiuto da parte della Rai. All'inizio di ottobre, è circolata la notizia della mancata partecipazione di Fedez a "Belve", la trasmissione di Francesca Fagnani su Rai2. La decisione di escludere il rapper e giudice di X Factor su Rai2 sarebbe stata presa a seguito dei rapporti del rapper incrinatisi con viale Mazzini. Questi contrasti includevano accuse di censura dei suoi interventi contro l'omofobia e la Lega durante il Primo Maggio del 2021, così come un episodio imbarazzante in Rai con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston.

Francesca Fagnani aveva spiegato in un post su Instagram: "È vero che la dirigenza Rai non ha ritenuto opportuna la sua partecipazione. Non condivido questa decisione, e Belve, del resto, non ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così." La situazione di tensione sembra essersi risolta con una chiamata "inaspettata, ma piacevole" tra il cantante e l'Ad della Rai, Roberto Sergio. Sulle future collaborazioni, il silenzio cala, ma da Fazio potrebbero emergere nuovi retroscena.

Ora, Fedez ha le porte aperte sul Nove in veste di ospite. Interrogato da Adnkronos sulla presenza di Fedez, in maniera provocatoria è stato chiesto a Fazio se la decisione FOSSE uno sgarbo alla Rai. La risposta del conduttore, però, è stata piccata. "Ma quando mai? Ma siamo pazzi?". Fazio ha voluto ricordare che Fedez è sempre venuto al suo show e che, in questo caso specifico, "ho fatto con lui 'Muschio Selvaggio'. Dopodiché da me, Fedez è sempre venuto", ha sottolineato.

Parlando nel podcast del rapper e Youtube, Fazio aveva sottolineato: "Non ho mai detto che mi hanno cacciato dalla Rai. È chiaro che quando stai 40 anni in un posto, è come una casa, e quando ti dicono che l'affitto non si rinnova, un po' di spaesamento c'è." Poi, Fazio aveva aggiunto ironicamente: "Le motivazioni solide le avevo avute negli anni precedenti, c'erano molti post di Salvini che mi riguardavano. Ma sono sicuro che lui mi voleva, sono sicuro di questa cosa, voleva me e Fedez a tutti i costi, e Saviano pure."