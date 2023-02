Fedez: "Messina Denaro si è fatto prendere". A Sanremo la teoria del complotto

Sanremo 2023, quella frase pesante di Fedez passata quasi inosservata

La seconda serata del Festival di Sanremo, oltre che dalla gara in sè, è stata caratterizzata ancora una volta dalle polemiche e dalle proteste. A prendere il virtuale testimone sul palco a Blanco, dopo la scenata fatta per il malfunzionamento del suo audio che lo ha indotto a spaccare tutto il palco e distruggere tutti i vasi con i fiori, ieri a rubare la scena è stato Fedez. Il cantante rap, marito di Chiara Ferragni, non solo ha strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami con indosso simboli nazisti attaccando il governo per le critiche lanciate a Rosa Chemical: "Meglio il viceministro vestito da Hitler per voi".

Ma ha anche rincarato la dose e attaccato lo Stato sulla cattura del capo della mafia Messina Denaro. Una frase - si legge su Libero - passata quasi in sordina nella tempesta di provocazioni e volgarità prodotte dal rapper, che è per certo destinata a far discutere. E moltissimo. Il riferimento di Fedez è a Matteo Messina Denaro, il boss catturato nelle scorse settimane. Infatti ad un certo punto il marito di Chiara Ferragni afferma: "Sono un Napoleone con la sindrome del nano / decido io quando venire bro me lo preparo, come Matteo Messina Denaro". Frase con cui Fedez, accredita le tesi complottiste sulla cattura del boss dei boss: avrebbe deciso lui, Matteo Messina Denaro in persona, come e quando farsi arrestare.