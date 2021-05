Fedez torna al rap: “Game Freestyle” feat. tha Supreme

Game Freestyle, é il nuovo singolo di Fedez feat Tha Supreme (e prodotto da Young Miles). "Vi avevo promesso un freestyle per i 10 anni di "Penisola che non c'è" (noto album uscito nel 2011 per Badaboom Edizioni, ndr). Solo rap, solo su YouTube come ai vecchi tempi. Però prima dobbiamo girare il video". In ogni caso, oltre al nome del pezzo che rimanda al mondo dei videogiochi ("Game Freestyle"), c'è anche un'altra "chicca", aveva scritto il marito di Chiara Ferragni in una storia su Instagram nei giorni scorsi. E così è stato. Fedez ha girato il video su GTA RP sul server Impero gestito dallo streamer Ninjottv.