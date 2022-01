Filming Italy Los Angeles, Giancarlo Giannini ambasciatore della 7° edizione

Giancarlo Giannini ambasciatore Filming Italy - Los Angeles: dal 28 febbraio al 3 marzo. Focus su diritti umani, giovani, ambiente, pari opportunità... Giancarlo Giannini, uno dei più prestigiosi attori italiani conosciuti ad Hollywood, è stato scelto come presidente onorario della settima edizione del Filming Italy ‐ Los Angeles, che si terrà proprio nella città degli angeli in California, negli Usa, dal 28 febbraio al 3 marzo. Per il grande attore, orgoglio del Cinema Italiano, nel 2020 proprio il Filming Italy ‐ Los Angeles si è fatto promotore dell’assegnazione della stella – la XVI italiana – sulla Walk of Fame di Hollywood. La kermesse è uno degli appuntamenti di promozione del cinema italiano più attesi e seguiti negli Stati Uniti e nel corso delle precedenti edizioni ha premiato personaggi del calibro di Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Oliver Stone, Spike Lee, David Cronenberg, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Gabriele Salvatores, Monica Bellucci, Valeria Golino, Rosario Dawson, Andie MacDowell, Matteo Garrone, Paola Cortellesi, John Turturro, solo per citarne alcuni. Filming Italy ‐ Los Angeles, i temi di quest'anno Il focus del Festival quest’anno sarà sui diritti umani, il futuro dei giovani, ai quali il Filming Italy Los Angeles ha voluto fornire, già dalle precedenti edizioni, un aiuto concreto attraverso intership formative, le pari opportunità, con la valorizzazione delle donne nel mondo del Cinema attraverso la collaborazione con Women in Film, TV & Media Italia e che il Filming Italy ‐ Los Angeles premia con il “Woman Power Award”. Il tutto, con una particolare attenzione al tema della salvaguardia dell'ambiente, attraverso la collaborazione con FareAmbiente. Novità di questa edizione eco-friendly: la consegna dei riconoscimenti. I premi, infatti, saranno realizzati con materiali eco-sostenibili e di riciclo, mentre, come ulteriore segnale di attenzione al pianeta, è previsto un “green carpet” realizzato con vetro e materiali riciclati. Creato è organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e dall’Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, il Filming Italy ‐ Los Angeles è realizzato in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e con il sostegno del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles. Oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, il Festival sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti. In questa direzione, va la rinnovata partnership con Italy for Movies, il portale delle location e degli incentivi alla produzione coordinato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, gestito da Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con Italian Film Commissions, Tiziana Rocca, che è anche direttore artistico del Festival, ha voluto precisare l'attenzione da parte delle case di produzioni e dei tanti giovani che seguono le iniziative proposte dal Filming Italy Los Angeles per questa edizione: “Stiamo valutando tantissime opere, ne abbiamo già selezionato oltre 50, tra film, serie televisive, cortometraggi e docu-film italiani, molti dei quali ancora inediti in tutto il mondo. Si terrà al 50% dal vivo, non abbandonando l’altra metà in digitale, che grazie alla piattaforma streaming ha permesso una sempre maggiore partecipazione del pubblico, tra cui tantissimi giovani studenti dislocati in diverse aree degli Stati Uniti”. “Filming Italy ‐ Los Angeles è tra gli appuntamenti di promozione del cinema italiano più attesi e seguiti negli Stati Uniti. Sono felice che sia uno dei primi eventi a tornare ‘in presenza’ nel 2022 e uno dei primi del mio mandato a Los Angeles”, ha aggiunto Emanuele Amendola Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. “Quest’anno il Festival proporrà un programma ancora più ricco, con ospiti italiani e internazionali, ponendosi l’obiettivo di valorizzare il cinema del nostro Paese, un settore a cui l’Istituto dedica da sempre particolare attenzione”.

La proiezioni di oltre 50 titoli è realizzata grazie anche al coinvolgimento delle maggiori case di produzione e distribuzione italiane e Major nazionali, come RAI Cinema, RAI Fiction, RAI Com, RAI Movie, SKY Italia, Vision Distribution, Groenlandia, Eagle Pictures, Fremantle, The Match Factory, True Colours, Istituto Luce, HBO Sports, Medusa, Minerva Pictures, Iervolino Entertainment e diverse altre produzioni indipendenti italiane, spesso in coproduzione internazionale con Netflix e Amazon.

La piattaforma streaming MyMovies creerà per l’occasione una sala virtuale per il pubblico statunitense, che comprende anche produttori, distributori, artisti e dipartimenti di italiano e cinema di università locali. Le proiezioni online saranno visibili solo negli Stati Uniti e rispetteranno i parametri previsti di sicurezza e protezione informatica con Hollywood Grade DRM.

Infine, anche per l’edizione 2022 di Filming Italy ‐ Los Angeles presenterà il premio IIC Los Angeles Creativity Award, un riconoscimento all’eccellenza italiana nel mondo in ogni ambito creativo dove il premio che verrà consegnato sarà un’opera originale creata per l’Istituto dal noto artista e stilista Emilio Cavallini, ispirata alla volta del Pantheon di Roma.

In un momento in cui, i cinema non si riescono a riempire a causa delle limitazioni a cui siamo sottoposti per la pandemia, le uscite sul grande schermo vengono posticipate proprio per evitare incassi fallimentari a fronte di forti investimenti e si naviga a vista, l'occasione per fruire nuove prodotti dell'audiovisivo diventano i Festival. Il Filming Italy Los Angeles è una di quelle iniziative che riesce ancora a fare sistema con tutto il comparto cinematografico nostrano e la promozione della cultura e del territorio italiano. Il tutto coniugato con importanti player mondiali e grandi nomi del cinema internazionale con il presupposto di una centrale attenzione per importanti tematiche sociali e per il pubblico appassionato. E se l'organizzazione è alla base del successo, avanti tutta.