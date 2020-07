Francesco Monte, Davide Faggioli nel suo road-movie

Visto da molti addetti ai lavori come nome in ascesa del 2021, Davide Faggioli, classe 1988 originario di Cagliari, è uno dei talenti del giovane cinema maschile, e di sicuro non passa inosservato. Non sorprende quindi la sua presenza tra i co-protagonisti del road-movie "Siamo già domani", il videoclip che segna il debutto musicale di Francesco Monte e che vede la firma del regista Gianpiero Alicchio - vincitore del 53° Golden Globe nel 2013 -

L'inizio come modello subito dopo la maggiore età, lo porta a Milano per 7 anni, ma la crescita artistica avviene soprattutto all'Accademia di Beatrice Bracco, un luogo di esercizio e formazione continua per chi vuole approcciarsi al mestiere della recitazione.

"Ho scoperto tardi la passione per il cinema che mi ha fatto aprire anche come persona e aiutato a vincere la timidezza" racconta il giovane attore.

Dopo quel periodo di acting training e corsi intensivi con Doris Hicks, Faggioli approda all'Actor's Planet di Rossella Izzo. Proprio lì conosce Francesco Monte con cui stringe un'amicizia che li porta a condividere il set per il primo videoclip musicale di Monte.

"Francesco è una bella persona, girare con lui e con il resto della troupe è stato come passare qualche giorno in famiglia! Tutta gente alla mano, ad iniziare dal regista: un team di grandissimi professionisti da cui c'è solo da imparare, che mi hanno messo subito a mio agio. Un clima sereno quando si lavora è quello che cerco".

E' proprio questo piacere di costruire rapporti umani, di trasmettere, di dialogare, di osservare chi ne sa più di lui, che sta facendo emergere Davide Faggioli come attore da tenere d'occhio.

Tra i suoi lavori, ricordiamo Terapia 1 (regia di Alex Infascelli); Terapia 2 (regia di Giulio Manfredonia), Maledetti da Dio (regia di Myriam Catania), Liberi di sognare (regia di Stefano Reali), Tu sei lei (regia di Rossella Izzo), Nell’anima (regia di Federico Moccia).

Davide ha chiari gli obiettivi sul suo futuro professionale: una carriera come quella di Luca Marinelli o Kim Rossi Stuart per esempio e sa che solo con lo studio e la preparazione potrà vedere questo sogno avverarsi.

"Devi sempre farti trovare pronto perché non sai quando arriverà la chiamata, il treno giusto, e solo studiando continuamente puoi non perdere l'occasione quando questa si presenterà".

Nella sua semplicità, si cela la massima espressione di questo giovane artista senza filtri.