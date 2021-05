Franco Battiato, l'intervista inedita: "I miei conventi e i ritiri spirituali in oriente"

La piccola chiesa, in origine un pollaio, era stata aperta al culto dalla Chiesa cattolica catanese: e qui Battiato e sua madre, signora Grazia, assistevano ai riti della notte di Natale, durante la Pasqua e in altre speciali occasioni. Ma Battiato era un cattolico mollo particolare.

La glande casa rosa, di fattezze liberty, acquistata da Battiate nel 1987 dai baroni Moncada di Catania, nascondeva un eremo francescano. Oltre la veranda della villa, trasformata dal cantautore in atelier per dipingere le sue icone, s’intravedeva un villaggio di case contadine, costruite in pietra lavica, proprio accanto a una grande piscina hollywoodiana. Tra le case, accanto a una edicola raffigurante San Francesco, dipinta da Battiato, spiccava una cappelletti zeppa di icone russe e di arazzi religiosi.

Erano immagini dipinte dallo stesso Battiato, anzi, da Suphan Barzani, lo pseudonimo scelto dal cantautore. Barami? «È un cognome curdo», mi spiegò. «Ho iniziato a dipingere alcuni anni fa: cercavo di capire il perché di un handicap naturale che mi pesava. Sentivo di essere negato alla pittura. Mi ci sono buttato dentro con furore, e alla fine ho capilo che non era incapacità, la mia, ma il fruito di un blocco psicologico. Lo stesso blocco provato da quelle persone stonale a cui piace la musica, ma che non riescono a cantare ciò che cantano già nella lesta. È per superare questo blocco che sono diventalo un pittore».

Battiato parlava sprofondato in un divano dell'800 , nel salotto buono di casa, proprio sotto un quadro settecentesco raffigurante S. Domenico. Alle pareti si alternavano antichi tappeti persiani di preghiera e icone sacre. Qua e là facevano spicco quadretti di donne velate, di mistici Sufi in preghiera, di Dervisci danzanti, di sacerdoti ortodossi.

«Ho cominciato a interessarmi al misticismo negli anni Settanta: diventai un viaggiatore, alla ricerca di altre culture religiose. Mi stava stretta la società in cui vivevo, con quei valori piccoli come il buon posto nella società, l'affermazione sociale, e stop».

Chiesi allora: “hai vissuto spesso in conventi?”

«Mai più di quindici giorni. Tuttavia entrare in un convento di clausura anche per poco è un’esperienza iniziatica. Sono vile molto dure: se vai lì ed assisti alle liturgie come ho fatto io, bisogna svegliarsi alle tre del mattino. Ti capita di stare all’interno di una piccola chiesa per sei, otto ore. Non sono cose facili. Ci sono disagi».

Ogni giorno, alle 16,30 in punto, Battiato si congedava dal mondo. Si appartava in in una e3elle cellette monastiche ricavale nelle casette di lava all’interno di Villa Moncada, per meditare.

«La mia è una tecnica elaborata in 22 anni. Inizialmente bisogna imparare a decentrane tutti i propri muscoli. Così a poco a poco sono riuscito a governare il rilassamento del mio corpo: in questo modo non vi sono più blocchi di energie, e queste fluiscono liberamente in me. E solo allora non sei più in balia dei pensieri»

Riapparve dopo mezz’ora. In mano ha due manoscritti: Il segreto dei segreti, del mistico Sufi Abd Al Qadr ed “Eleni eli Bisuwii” ovvero i Detti di Bistami dell'omonimo maestro islamico Abu Yazicl Bistami. Entrambi i volumi dovevano essere pubblicati da una piccola casa editrice di Balliato, L’Ottava.