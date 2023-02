Fredric Lundqvist, ecco chi è il fidanzato famoso di Chiara Francini

Chiara Francini sta insieme a un uomo famoso dal 2005, anche se non si sono mai sposati e non hanno figli. Ecco chi è

Chiara Francini è legata a un personaggio famoso da molti anni. Anche se della loro vita privata trapela pochissimo. Il suo monologo sulla maternità al festival di Sanremo ha colpito ed emozionato tutti. Chiara Francini è stata una delle presenze femminili più apprezzate nel corso dell’ultima edizione del Festival.

Nata a Firenze, figlia unica, si è laureata all'Università degli Studi di Firenze in Lettere, con una tesi in italianistica, con la votazione di 110 e lode. Inizia a farsi conoscere come attrice tra la fine degli anni '90 e l’inizio del nuovo millennio. Tra i film di maggior successo: "Una moglie bellissima" (2007), "Il mattino ha l’oro in bocca" (2008), "Maschi contro femmine" e "Femmine contro maschi" (2010 e 2011), "Martin Eden" (2019). Spike Lee le ha affidato il ruolo di Fabiola, una delle vittime della strage nazista di Sant’Anna di Stazzema nel film "Miracolo a Sant’Anna".

In questi giorni, di sicuro, è arrivata all’apice della sua popolarità. È stata co-conduttrice nella quarta serata del 73° Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Nel corso della serata si è esibita in un monologo sulle donne senza figli che si sentono sbagliate.

Fredric Lundqvist: chi è il compagno dell'attrice Chiara Francini





Fredric Lundqvist è un ex calciatore svedese, di ruolo difensore. Lundqvist inizia la carriera con le maglie di Lira e Luleå, prima di passare al GIF Sundsvall. Esordisce nella Allsvenskan il 10 aprile 2000, quando è stato titolare nel successo per 0-1 sull'Hammarby. Il 9 settembre segna la prima rete nella massima divisione svedese, nel pareggio per 2-2 contro l'Helsingborg. Nel 2005 passa al Viking, debuttando nella Tippeligaen e il 14 agosto dello stesso anno, nella sconfitta per 2-1 contro il Lyn Oslo. Si è ritirato definitivamente l'anno seguente.

Francini e Lundqvist stanno insieme dal 2005, anche se non si sono mai sposati e non hanno figli. In una recente intervista, Chiara Francini lo ha definito "un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire".

Non sappiamo molto su come i due si siano conosciuti, proprio per via della riservatezza dell’ex calciatore. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Lundqvist ha avviato un'azienda di sicurezza.