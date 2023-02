Gabriele Cirilli: "Sogno un duetto con Platini. A Tali e Quali Sanremo faremo Al Bano e Romina e..."

Gabriele Cirilli sul palco del Teatro Manzoni con Duepuntozero. Da Tali e Quali al duetto con Platini e... L'intervista

Quali sono gli aspetti più divertenti e le contraddizioni del mondo che racconti in Duepuntozero?

"Tutto quello che adesso avviene sul web in internet per esempio la riunione di condominio... Non si può più litigare guardandosi negli occhi".

Prima della pandemia il tour teatrale con "Mi piace di più". Poi gli anni del covid e delle restrizioni. Cosa c'è in Duepuntozero del tuo precedente spettacolo e di questo tragico biennio che ha segnato il mondo?

"È una normale mutazione, cambiamenti, trasformazione che avviene quando arriva un evento così tragico e imponente come una pandemia in una guerra"

Duepuntozero al Teatro Manzoni di Milano lunedì 13 febbraio Duepuntozero è lo spettacolo che Gabriele Cirilli ha preparato bypassando questi ultimi due anni di pandemia e ripartendo dal successo della stagione teatrale 2018/2019 con Mi Piace…Di Più. Attraverso la sua esibizione Gabriele fa vivere tante situazioni e tanti personaggi, perché la sua forza è una capacità di comunicazione che pochissimi hanno.

Sei reduce dal successo tv con la nuova edizione di Tali e Quali al fianco di Carlo Conti. Ci racconti qualche episodio divertente da backstage di questa stagione dello show di Rai1?

"Tutto è divertente quando sei al fianco di un cavallo di razza come Paolantoni.... Non sappiamo più chi dei due mette i tacchi nella puntata in questione... È divertente ma allo stesso tempo gratificante quando due attori, comici e spalle si uniscono. Senza essere influenzer o you tuber".

Chiuso il Festival arriva Tali e Quali Sanremo. Che sorprese ci regalerà Gabriele Cirilli nello spin-off del programma?

"Faremo Albano e Romina e Celentano-Claudia Mori".

La tua fede calcistica è notoriamente bianconera. Un sogno: se dovessi portare sul palco per un duetto un grande campione della Juventus passata e uno di quella attuale, chi sceglieresti e perché?

"Platini' per l'eleganza, il talento, l'estro e la determinazione ... Giocavo con i suoi scarpini PATRIK".

Teatro, Tali e Quali... Il 2023 è partito in quinta per te. Quali sono i prossimi progetti in cantiere?

"Una trasmissione per comici su La Nove e spero tanto teatro".