Garrison torna ad Amici di Maria De Filippi dopo tre anni di assenza

Garrison Rochelle è tornato ad Amici di Maria De Filippi. Nella puntata di mercoledì 24 febbraio il ballerino e coreografo americano è stato una special guest star graditissima per il pubblico del talent show di Canale 5. La sua apparizione è arrivata nel ruolo di esperto di danza per valutare gli allievi.

Chissà che non sia la premessa per rivedere Garrison anche nel serale dove è stato grande protagonista per anni. "Sì certo se mi chiamassero tornerei subito - aveva detto nel 2019 - Ma è stato giusto lasciare la trasmissione, lo abbiamo deciso insieme con Maria. Forse avrei dovuto farlo due anni prima, ma non ero ancora pronto. Questa volta sì e non ho pianto quando ho visto la prima puntata della nuova edizione. Con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ci conosciamo da più di venticinque anni: lei è la mia regina".

Intanto i social sono impazziti di gioia per il ritorno di Garrison ad Amici dopo tre anni di assenza. “Petizione per rinchiudere Garrison all’interno degli Studi e non farlo uscire fino alla fine del programma", ha scritto una fan. “Operazione nostalgia, fatelo tornare alla cattedra dei prof!”, ha chiesto il pubblico di Twitter.