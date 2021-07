George Clooney e Amal, crisi e divorzio? Macché, arriva il 3° figlio. Rumors

I media li vogliono ciclicamente sul punto di divorziare, nel mezzo di una crisi o già separati, ma i rumors più recenti smentiscono tutto, anzi rilanciano. La notizia arriva dal Daily Mail: la coppia d’oro di Hollywood composta da George Clooney (60 anni) e Amal Alamuddin (43 anni) sarebbe in attesa del terzo figlio.

Secondo gli addetti ai lavori i due hanno già dato l’annuncio ai loro amici più intimi il 4 luglio, durante una cena privata nella villa italiana di Laglio.

Una fonte citata da OK! USA sostiene che "Amal abbia passato il primo trimestre. Sta già iniziando a vedersi il pancino, quindi abbastanza presto tutti lo sapranno”. MailOnline ha cercato di avere una conferma direttamente dalla coppia, senza però ricevere risposta.





La coppia, con i due figli di 4 anni, i gemelli Ella e Alexander, e il loro cane, ha raggiunto Villa Oleandra, intenzionata a restarci per tutta l’estate. Di recente, Clooney aveva parlato della paternità e della vita privata con Amal. “Non abbiamo mai parlato di avere dei figli, semplicemente un giorno ci siamo detti: ‘Che ne dici se...?’ e un attimo dopo ero davanti al medico che mi diceva ‘qui c’è suo figlio, e qui di fianco ce n’è un altro’. Insomma” continua George Clooney parlando dei gemelli primogeniti, “mi ero preparato per avere un figlio, non due, è stato uno shock”.





Perché ha aspettato così tanto per diventare padre? Clooney ha confessato di non aver mai desiderato la paternità come modo per completare la propria vita. “Ci sono persone che hanno come obiettivo quello di avere dei figli. Io ho sempre pensato di avere una piena. Poi ho conosciuto Amal, avuto i gemelli e ho capito quanto era vuota”. “Con Amal la mia vita è cambiata” continua la star di Hollywood parlando della moglie, l’avvocatessa Alamuddin, da anni impegnata nella difesa dei diritti umani. “Grazie a lei le mie priorità sono cambiate e per la prima volta al primo posto metto non più quello che voglio io ma quello che è il bene suo e dei nostri figli”.