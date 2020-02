Gf Vip 4, duro colpo per Antonella Elia: spunta il 'bacio di Pietro con la ex'

Gf Vip 4, duro colpo per Antonella Elia: spunta la foto del 'bacio fra Pietro e Fiore Argento'-GRANDE FRATELLO VIP NEWS

Pietro Delle Pane è al centro del gossip nelle ultime settimane per il presunto tradimento di Antonella Elia. Dopo essere stato paparazzato in compagnia della sua ex fidanzata, Fiore Argento, è entrato nella Casa del Gf Vip per dare spiegazioni.

Non è però riuscito a convincere il pubblico e le sue dichiarazioni sono state smentite dalla macchina della verità. Ora spunta un altro dettaglio che lo inchioderebbe. Si tratta della foto inedita di un presunto bacio.

A svelarla è Signoretti in collegamento con Mattino Cinque.

Grande Fratello Vip 4: Pietro Delle Pane ha tradito Antonella Elia? Spunta la foto del 'bacio con Fiore Argento'

Il direttore di Nuovo Tv ha inviato a Federica Panicucci la foto inedita del presunto bacio fra Pietro Delle Pane e la ex fidanzata Fiore Argento.

“Esistono, però, altre fotografie dove Pietro è di spalle e Fiore di fronte a lui” ha spiegato Signoretti. “Sono a distanza di bacio, non si vede un bacio, ma potrebbe essere. Ce l’ho, te la mando. A questo punto è un documento esclusivo di Mattino 5. Sembra un bacio, non ero lì a vedere. Io al fotografo ho chiesto che tipo di incontro, non mi ha detto che ha visto un bacio. Sono foto che a una ragazza innamorata darebbero fastidio”.

La Argento, presente nel salotto televisivo, ha voluto fare una precisazione. “Mi ha abbracciato forte lui, anche troppo. Ci sono 3mila testimoni che potrebbero dire che non c’è stato niente, non c’è stato per niente questo bacio. Non capisco perché si continui a insistere”.

Alfonso Signorini farà vedere lo scatto incriminato ad Antonella Elia?

Gf Vip 4, ASIA VALENTE SQUALIFICATA? RIVELA AI VIPPONI DI MORGAN E BUGO A SANREMO

Asia Valente sarà squalificata o non verrà ammessa come inquilina nella Casa? Lei è una delle tre nuove aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Le altre due sono Teresanna Pugliese e Sara Soldati.

I fan del reality attendono con ansia una decisione della produzione su Asia Valente. L'influencer ha infatti svelato quanto successo al Festival di Sanremo 2020 fra Bugo e Morgan: “Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo. Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate. Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco”.

Dopo la rivelazione, Asia Valente è stata convocata d’urgenza in confessionale. E' probabile che gli autori del Gf Vip abbiano voluto ricordarle che cosa è proibito fare nella Casa del Grande Fratello Vip 4.

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2020, in programma venerdì 21 febbraio, si scoprirà se verranno prese decisioni per lo spoiler: come noto i concorrenti non devono sapere nulla di quanto accade fuori.

GF VIP 4: SERENA ENARDU ELIMINATA

La dodicesima puntata ha decretato l'eliminazione di Serena Enardu che ha perso il ballottaggio al televoto con Fabio Testi. Serena Enardu dopo essere stata eliminata nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 4 è arrivata in studio e ha spiegato: "Nella Casa è entrata la mia storia con Pago e quello mi ha penalizzato. Per me ho vinto perché sono entrata per lui, perché era malinconico. Volevo che lui non avesse alcun peso. Adesso sono felice perché so che lui è sereno. Il nostro futuro è insieme". Alfonso Signorini le chiede se lei e Pago si sposeranno, Serena Enardu risponde sicura: "Spero di sì".

Gf Vip 4 news: SARA SOLDATI, DOCCIA BOLLENTE

Sara Soldati è entrata da poche ore nella Casa del Grande Fratello Vip 4 (nel corso della dodicesima puntata andata in onda lunedì 17 gennaio, assieme a lei anche Teresanna Pugliese e Asia Valente) ma non è passata inosservata. “Sei stupenda”, le ha detto Antonio Zequila. L'aspirante concorrente del GF VIP 2020 si è concessa una doccia rilassante che ha risaltato il suo fisico davvero perfetto. Bella e sensuale, ma chi è Sara Soldati? “Ho solo 20 anni ma ciò non vuol dire che ho poco da dire. Son single perché ho gusti molto difficili, non amo i belli ma chi ha qualcosa da dire" ha spiegato nel suo video di presentazione. In tv vanta un'apparizione a CR4 – La Repubblica delle Donne, programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4 (nel novembre del 2018). La scorsa estate è stata paparazzata con Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid e della nazionale belga , mentre i due si trovavano insieme a Ibiza. Nel filmato di presentazione del Grande Fratello Vip ha però chiarito che tra loro non c'è stato nessun tipo di relazione: "Siamo solo buoni amici", ha rivelato.