GF Vip 6, rissa sfiorata tra Alex Belli e Alessandro Basciano

GF Vip 6, scontro verbale tra Alex Belli e Alessandro Basciano. I due stavano quasi per venire alle mani prima che Signorini intervenisse

Momenti di tensione al Grande Fratello Vip 2021 con una rissa quasi sfiorata tra Alex Belli e Alessandro Basciano. L'attore è rientrato nella Casa per chiudere i conti con il rivale e i due si sono bloccati all'ingresso per dirsene quattro. Lo scontro verbale è stato così accesso che entrambi hanno rischiato prima di violare le regole di distanziamento sociale imposte dal programma e poi di venire alle mani. "Sei un buffone. Devi farti gli affaracci tuoi, non devi più parlare della mia vita", ha detto Basciano a Belli. Il botta e risposta è diventato talmente violento che il conduttore Alfonso Signorini è dovuto intervenire per placare gli animi. I due comunque non hanno mai smesso di provocarsi durante il confronto.