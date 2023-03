GFVip, lite furiosa fra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. VIDEO

GF Vip, la lite furiosa fra Donnamaria e Dal Moro mette in subbuglio la casa più spiata d'Italia

La puntata del GF Vip di lunedì 27 febbraio è stata incandescente a causa della lite fra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Alfonso Signorini, che conduce il realuty targato Canale 5 ha cercato si sedare gli animi, ma alla fine c'è stato un duro scontro fra i due inquilini della casa più spiata d'Italia.

Ecco perché Donnamaria e Dal Moro hanno litigato durante al GF Vip

Il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip che ritraggono proprio Donnamaria e la Murgia molto vicini negli ultimi giorni, tra abbracci e non solo. Daniele Dal Moro, in puntata, non ha nascosto di essere contro il comportamento di Edoardo e di trovarlo fuori luogo. Le sue parole hanno fatto andare l’amico di Tavassi su tutte le furie, al punto che si è temuto il peggio. "Era meglio avermi come amico o nemico? Non ridi più adesso?" ha esordito un furioso Daniele, che poi ha proseguito: "Solo tu puoi spalare merda e poi ti brucia?".

Edoardo Donnamaria affonda l’ex Uomini e Donne

Fra Donnamaria e Daniele il rapporto sta andando sempre di più verso il baratro, sopratutto dopo alcune discussioni sopraggiunte nelle ultime ore. In poche parole Edoardo e Tavassi si trovavano a fare la classifica dei più ‘rosiconi’ del Grande Fratello Vip e il fidanzato (probabile ex) di Antonella Fiordelisi ha dichiarato che la classifica era da aggiornare e che Daniele era salito al secondo posto, dietro al solo Attilio. Proprio da queste parole, pronunciate in modo scherzoso, è scoccata una lite furiosa tra i due concorrenti con Daniele che ha etichettato il volto di Forum in maniera molto dura, chiudendo ogni tipo di rapporto e preannunciandogli che sarebbe diventato suo nemico, come poi dimostrato in puntata.