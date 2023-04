Ginevra Lamborghini fa impazzire il web: il vestito si apre e... FOTO

Ginevra Lamborghini, l'ultimo scatto strega i follower

Dopo la grande notorietà conquistata nella casa del Grande Fratello, Ginevra Lamborghini può ormai essere considerata come una delle più in voga nel mondo dello spettacolo. La giovane rampolla dell'impero Lamborghini ha da tempo un profilo Instagram che viene molto seguito e apprezzato e di recente ha regalato delle foto da perdere la testa.





La sorella della grande Elettra sa bene come usare i suoi canali social, così in vista dell’imminente arrivo dell’estate ha deciso di deliziare i suoi follower con un vestito totalmente aperto sul davanti che evidenzia le sue lunghe gambe e le sue forme, in particolare il suo lato A. Niente di particolarmente provocante in realtà, ma la semplicità è la sua arma più devastante. Infatti, con un fisico del genere il web non poteva che rimanere a bocca aperta.

Ginevra Lamborghini, dal Grande Fratello Vip all'ascesa su Instagram

Il suo pubblico per il momento è ancora di dimensioni scarne, se rapportato a quello che altre colleghe, nel mondo dello spettacolo, possono vantare. Tuttavia è altamente fidelizzato. Inoltre è in crescita costante, quindi mai dire mai. Nessuno conosce le ambizioni future di Ginevra, ma chissà che non punti a raggiungere il successo della più nota Elettra.

Ginevra si è fatta conoscere al grande pubblico nel 2022, quando ha partecipato al Grande Fratello Vip come concorrente, pur se è stata poi espulsa dalla competizione per un fatto abbastanza increscioso, avvenuto dopo una lite con Marco Bellavia. Questo però non ha intaccato la sua fama, anzi tutt’altro. Potrebbe essere proprio il programma ad averle permesso di farsi conoscere anche da una fetta di pubblico tendenzialmente poco avvezza a Instagram. Inoltre, è proprio grazie alla televisione che ha conosciuto il suo partner Antonio Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez.