Giorgia Soleri: "Ecco come io e Damiano avevamo deciso di dirci addio"

Giorgia Soleri e l’inedito messaggio di addio a Damiano David: così avrebbero annunciato la rottura

La fine della storia tra Damiano David e Giorgia Soleri continua a tenere banco. A incuriosire, soprattutto, il modo in cui la notizia è uscita allo scoperto. Poco più di un mese fa, infatti, un video che circolava sui social immortalava in discoteca il frontman dei Maneskin baciare un'altra ragazza, Martina Taglienti. Da quel momento, diventato virale, il leader della band romana si è visto costretto a comunicare pubblicamente la rottura con la Soleri precisando che: "Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo".

E adesso è la stessa Soleri a rivelare il messaggio (finora inedito) che la coppia avrebbe dovuto pubblicare sui social per dare l’annuncio della rottura, se quel video non avesse stravolto tutto. Grazie a un utente su Instagram che le ha chiesto cosa avrebbe scritto in merito alla fine della sua relazione con Damiano, Giorgia ha pubblicato lo screen di una nota del telefono risalente al 6 giugno. Si tratta di una bozza del messaggio che lei aveva intenzione di pubblicare quando sarebbe stato il momento di comune accordo e che lei avrebbe scritto, appunto, pochi giorni prima che venisse fuori lo scandalo.