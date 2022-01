Golden Globe, vince Il potere del cane. Italia delusa: Sorrentino senza premio

Il potere del cane vince i Golden Globe come miglior film. West side story miglior musical. Encanto nell'animazione

Il premio a Jane Campion per 'Il potere del cane' fa della regista neozelandese la seconda donna a ottenere il riconoscimento per il miglior film drammatico. Il remake del celeberrimo 'West Side Story' firmato da Steven Spielberg si e' imposto come miglior musical.

'Encanto', la produzione Disney che racconta di una famiglia residente tra le montagne della Colombia, si e' aggiudicato il premio per la migliore pellicola di animazione.

Nicole Kidman e Will Smith hanno ottenuto il primo come miglior attrice e migliore attore nelle produzioni drammatiche per le rispettive interpretazioni in 'Being the Ricardos' e in 'King Richard'. La miglior serie televisiva drammatica e' stata giudicata 'Succession', della HBO.

Golden Globe, delusione per l'Italia: niente premio per Sorrentino

Delusione per l'Italia ai Golden Globe 2022, dove era in corsa con il film di Paolo Sorrentino 'È stata la mano di Dio' nella categoria miglior film straniero. La giuria ha premiato il regista giapponese Ryusuke Hamaguchi per 'Drive My Car', tratto da un racconto di Haruki Murakami. Niente da fare anche per 'Luca' di Enrico Casarosa, nella categoria film d'animazione.