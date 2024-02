Grammy 2024, trionfo Taylor Swift: quarto miglior album e l'annuncio del nuovo

Grammy 2024, Taylor Swift annuncia l'uscita del nuovo album

Taylor Swift è diventata la prima artista nei 66 anni di storia dei Grammy a vincere quattro volte per il miglior l'album dell'anno, considerato il premio più prestigioso della serata. Con Midnights la popstar supera Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti in questa categoria. Swift aveva già vinto per "Fearless", "1989" e "Folklore". Il premio per la miglior canzone è andato invece a Billie Eilish con "What Was I Made For?" mentre per la "Miglior registrazione dell'anno" è stata premiata Miley Cyrus per "Flowers".

Ritirando il 13esimo Grammy della sua carriera, dal palco Taylor Swift ha annunciato l'uscita del suo nuovo disco, "Tortured Poets Department", prevista per il 19 aprile. "So che il modo in cui ha votato la Recording Academy è un riflesso diretto della passione dei fan - ha dichiarato la popstar nel suo discorso - Quindi voglio ringraziare i fan svelando un segreto che ho tenuto nascosto negli ultimi due anni, ovvero che il mio nuovissimo album uscirà il 19 aprile. Si intitola 'The Tortured Poets Department' e adesso nel backstage pubblicherò la copertina".

Grammy 2024, Billie Eilish vince per la "Miglior canzone dell'anno"

"What was I mad for?" di Billie Eilish, brano principale del film "Barbie", si è aggiudicata il premio di canzone dell'anno ai Grammy Awards. Nel suo ringraziamento la cantante ha nominato la regista Grega Gerwig e la protagonista Margot Robbie, entrambe escluse dalla candidatura agli Oscar.

Grammy 2024, due premi per Miley Cyrus

Ma è stata una serata indimenticabile anche per Miley Cyrus, che si è portata a casa due premi grazie alla sua "Flowers". Il primo, uno dei premi più importanti della serata, per la "Registrazione dell'anno". "Questo premio è fantastico. Ma spero davvero che non cambi nulla perché la mia vita è stata bellissima ieri", ha detto nel suo discorso. Poi Miley è stata premiata anche per la miglior performance pop solista.

Grammy 2024, il ritorno di Celine Dion

Commozione per il ritorno di Celine Dion sul palcoUn momento speciale nella serata della Crypto Arena è stato quando è apparsa a sorpresa sul palco Celine Dion. L'interprete canadese sta combattendo da tempo contro una gravissima malattia rara, la sindrome della persona rigida.

Grammy 2024, Killer Mike arrestato subito dopo aver vinto tre premi

Ma nella serata di Los Angeles c'è stato anche un fuori programma. Killer Mike è stato arrestato nel corso della cerimonia dopo aver vinto tre premi (miglior performance rap, canzone rap e album rap dell'anno). Il rapper è stato portato via in manette e scortato fuori dalla Crypto Arena. Dietro l'intervento della polizia ci sarebbe un alterco avvenuto all'interno dell'arena, stando a quanto dichiarato da un portavoce delle forze dell'ordine. L'entourage del cantante 48enne non ha fornito una dichiarazione sull'accaduto.

Grammy 2024, tutti i premi più importanti

Album dell'anno - "Midnights", Taylor Swift

Registrazione dell'anno - "Flowers", Miley Cyrus

Nuova artista - Victoria Monét

Canzone dell'anno - "What Was I Made For?" (dal film “Barbie”) - Billie Eilish & Finneas O’Connell

Album vocale pop - "Midnights", Taylor Swift

Miglior canzone R&B - "Snooze" SZA

Album country - “Bell Bottom Country”, Lainey Wilson

Album Música Urbana - Karol G

Miglior performance solista pop - "Flowers", Miley Cyrus

Produttore dell'anno (non classical) - Jack Antonoff

Album folk - "Joni Mitchell at Newport (Live)" , Joni Mitchell

Album latin pop - "X Mí (Vol. 1)", Gaby Moreno