Filming Italy Los Angeles, verso la nona edizione: ospite Matteo Garrone

Filming Italy Los Angeles, cresce l'attesa per la nona edizione in scena dal 26 al 29 febbraio. Ospiti Matteo Garrone e Franco Nero

Grande attesa per il Filming Italy Los Angeles che con i suoi protagonisti e le sue iniziative è diventato un appuntamento molto importante per la valorizzazione del cinema italiano all'estero e che giunge quest'anno alla sua nona edizione che si terrà dal 26 al 29 febbraio 2024 nella capitale dell'industria cinematografica mondiale.

Creato e diretto da Tiziana Rocca, Agnus Dei, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles, questa nona edizione del Filming Italy Los Angels vedrà tra i suoi protagonisti Franco Nero, grande attore e orgoglio del Cinema italiano nel mondo, a cui verrà consegnato il Filming Italy Los Angeles Lifetime Achievement Award la sera del 29 febbraio e che, per l’occasione, il Filming Italy proietterà una maratona di film a lui dedicati. Altro attesissimo ospite e protagonista della stagione cinematografica è il regista Matteo Garrone, che dopo la vittoria del Leone d’Argento a Venezia, con il suo film “Io Capitano” è candidato come miglior film internazionale agli Oscar 2024. Il 27 febbraio, in apertura del Festival, Garrone e il giovane protagonista del film, Seydou Sarr, verranno premiati in occasione di una proiezione speciale del film rispettivamente con il Filming Italy Los Angeles Best Director Award e il Filming Italy Los Angeles Best Actor Award.





Tiziana Rocca, che è anche Direttore Artistico del Festival, ha dichiarato: “Sono molto felice di annunciare questa nuova edizione del Filming Italy – Los Angeles, che per il nono anno consecutivo e continuiamo a farlo proprio all’interno della Film Awards Season di Los Angeles – tra i Golden Globe e gli Oscar – in modo da conferire sempre maggiore prestigio e notorietà alle oltre 60 opere che abbiamo inserito nel nostro programma, tra film in anteprima assoluta, Classici restaurati, serie televisive, cortometraggi e docu-film italiani, molti dei quali ancora inediti in tutto il mondo.

E grazie alla piattaforma, che ormai da cinque anni ci supporta nell’esaltare le migliori tradizioni italiane, questi titoli saranno visibili in tutti gli Stati americani. È un onore per me poter conferire il premio alla carriera a Franco Nero, uomo e attore che stimo immensamente e che ringrazio, e ospitare Matteo Garrone, grande amico del Festival che ho seguito in tutto il percorso della sua brillante carriera, in attesa della notte degli Oscar. E poi naturalmente non mancheranno le masterclass e i panel con molti ospiti e artisti italiani e internazionali, con cui parleremo di cinema e affronteremo temi particolarmente attuali e rilevanti sull’andamento e la situazione del mercato dell’audiovisivo”.

Filming Italy - Los Angeles, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti. La Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, ha commentato: “Il cinema italiano sta vivendo una stagione incredibile, dando prova di forte vitalità ed ampie dimostrazioni ben oltre i confini internazionali del talento e del valore dei professionisti che operano nella filiera. Un grazie speciale alla direttrice artistica del festival Filming Italy - Los Angeles Tiziana Rocca per l’impegno e la passione con cui da anni – e tanto più in un momento di così grande vivacità per il settore – è in prima linea per accrescerne ulteriormente visibilità e prestigio agli occhi del mondo”.

Emanuele Amendola, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, ha aggiunto: “Filming Italy – Los Angeles costituisce uno dei momenti più attesi per la promozione del cinema italiano negli Stati Uniti. Il Festival del 2024 presenta un programma ricco, con la partecipazione di numerosi ospiti italiani e internazionali. Si tratta di un’opportunità significativa per valorizzare in modo completo il settore cinematografico, al quale l’Istituto dedica da sempre particolare attenzione. Siamo molto lieti di ospitare la seconda serata del Festival qui a Los Angeles in onore di Franco Nero, icona del nostro cinema e non solo, che ha regalato al pubblico interpretazioni indimenticabili e contributi significativi all’arte cinematografica”.

La Console Generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini, ha dichiarato a proposito: “L’Italia ama Hollywood e Hollywood ama l’Italia. Con “Io Capitano” di Matteo Garrone, il nostro Paese celebra la trentesima nomination agli Oscar nella categoria di miglior film straniero, nella quale deteniamo il record di vittorie. È davvero un risultato importante, che ci impegneremo a valorizzare anche nel contesto di questa nuova edizione di Filming Italy – Los Angeles. Siamo anche felici che quest’anno, attraverso la partnership con “Women in Film”, il Festival confermi un impegno speciale a sostegno delle donne nel cinema, dando spazio anche a diverse opere prime di sceneggiatrici, attrici e produttrici italiane. La parità di genere è un tema che mi sta particolarmente a cuore ed è uno dei principi ispiratori di tutte le attività di public diplomacy del Consolato Generale e del Sistema Italia qui a Los Angeles, sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia a Washington”.

Quest'anno Filming Italy - Los Angeles sarà completamente dal vivo, senza abbandonare la piattaforma digitale che nelle passate edizioni ha ottenuto più di 600.000 viewers. Nella piattaforma, creata per l’occasione da MyMovies, saranno presenti oltre 60 titoli che promuoveranno il cinema italiano, le serie TV, i grandi classici restaurati della sezione Classic, i docu-film e i cortometraggi opere prime di registe donne. Confermata anche quest’anno la collaborazione con Women in Film, TV & Media Italia. Nato a Los Angeles, WIF sostiene le donne che lavorano nel mondo del cinema e dietro la macchina da presa dal 1973. Oggi le organizzazioni WIF in tutto il mondo stanno lavorando per un settore più equo attraverso programmi di sensibilizzazione, incentivi e sostegno legale. Proprio per supportare le donne del mondo del cinema - che il Filming Italy - Los Angeles premia con il “Woman Power Award” - in questa occasione, Women in Film, Television & Media Italia presenterà diverse opere prime di alcune sceneggiatrici, attrici e produttrici di talento. Inoltre, in occasione dell’anniversario per i 50 anni dalla fondazione di WIF – Los Angeles, si terrà un panel di approfondimento sui temi che riguardano più da vicino quest’organizzazione, realizzato in collaborazione con ITA, con il direttore dell'Italian Trade Agency Alessandra Rainaldi, dal titolo: “The Renaissance of the Italian Audiovisual Industry and its Impact on Italian Talent Abroad”

Il Filming Italy - Los Angeles avrà il supporto delle maggiori case di produzione e distribuzione italiane e Major nazionali, come RAI Cinema, RAI Fiction, RAI Com, RAI Movie, SKY Italia, Vision Distribution, Groenlandia, Eagle Pictures, Fremantle, True Colours, HBO, Fandango, Medusa, Mediaset, Minerva Pictures, Titanus e diverse altre produzioni indipendenti italiane, spesso in coproduzioni internazionali con Netflix e Amazon Studios. Per le tematiche inerenti e collegate alla salvaguardia ambientale, Filming Italy – Los Angeles rinnova la sua collaborazione con FareAmbiente, movimento ecologista europeo per lo sviluppo sostenibile, di cui è presidente il filosofo Vincenzo Pepe. Filming Italy - Los Angeles, infatti, è attento alla cura e la salvaguardia dell'ambiente, facendo realizzare infatti tutti i premi, i programmi e i backdrop con materiali eco-sostenibili e di riciclo, per promuovere la tutela ambientale e dimostrare che anche in queste occasioni si può avere un’attenzione per il pianeta, utilizzando materie come il vetro, un “green carpet” e materiali riciclati. Infine ,anche quest'anno il Filming Italy - Los Angeles si avvale della partnership con Italy for Movies (www.italyformovies.it), il portale delle location e degli incentivi alla produzione realizzato da Cinecittà in collaborazione con Italian Film Commissions e coordinato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC.