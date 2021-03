Hayu: il servizio di reality show on demand è disponibile anche in Italia

Hayu, il servizio di reality show on demand in abbonamento (SVOD) di NBCUniversal International, è disponibile anche in Italia, a partire da giovedì 25 marzo 2021. Vediamo i dettagli.

hayu, il servizio di reality On-Demand arriva su Amazon Prime Video Channels in Francia, Italia e Spagna

hayu – il servizio di reality show on-demand in abbonamento (SVOD) di NBCUniversal International – ha annunciato il suo arrivo su Amazon Prime Video Channels in Francia, Italia e Spagna, attraverso l'app Prime Video su una vasta gamma di dispositivi: cellulari, tablet, TV e web.

Rivolgendosi ai tanti appassionati del genere, hayu offre alcuni tra i migliori reality show in circolazione, tra cui Al passo con i Kardashian e i suoi spin-off − insieme a numerosi altri franchise, inclusi The Real Housewives e Below Deck.

Il servizio propone un’ampia scelta di contenuti, suddivisi in altrettanti sottogeneri in lingua inglese, tra cui: Casa e Design, Appuntamenti, Cucina, Crime e Moda. Gli abbonati non dovranno temere spoiler, dato che la stragrande maggioranza delle serie americane è disponibile su hayu in contemporanea con gli Stati Uniti.

“Siamo molto felici di poter rendere hayu accessibile ­– con il suo catalogo di imperdibili reality show – a un pubblico ancora più ampio di fan francesi, italiani e spagnoli” ha dichiarato Hendrik McDermott, managing director di hayu. “Dopo essersi già guadagnato la fama di contenitore esclusivo di reality in 27 paesi, hayu intensifica la collaborazione di successo con Amazon Prime Video Channels per continuare a estendere la propria offerta, rendendo il nostro catalogo accessibile anche in Francia, Italia e Spagna, come parte di una costante attenzione alle collaborazioni locali.”

In diversi mercati, hayu ha dato prova di essere un indispensabile servizio di streaming completamente dedicato ai reality show. Dopo il successo ottenuto con Amazon Prime Video Channels in Olanda, Germania e Austria, a partire da oggi anche i membri Prime di Francia, Italia e Spagna avranno accesso a hayu con un abbonamento aggiuntivo di 4,99 € al mese e una prova gratuita di 7 giorni.

hayu è disponibile in 27 Paesi. Inaugurato a marzo del 2016 nel Regno Unito, in Irlanda e Australia, nel novembre dell’anno successivo è approdato in Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca. Arriva in Canada, nel settembre del 2018 e nel Benelux a dicembre dello stesso anno mentre nell’ottobre del 2019 viene introdotto nel sud-est asiatico: Filippine, Hong Kong e Singapore. Recentemente, nel novembre del 2020, hayu approda in Germania e Austria mentre dal febbraio di quest'anno è fruibile in altri 11 mercati europei: Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Svizzera, Lituania, Estonia, Lettonia, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca.